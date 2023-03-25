العالم اليوم - مسؤولون أميركيون يؤكدون إصابة جندي في هجمات الجمعة بسوريا

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شهد محمد - ابوظبي في السبت 25 مارس 2023 03:22 صباحاً - قال مسؤولون أميركيون إن جنديا أميركيا آخر أصيب بجروح يوم الجمعة في أحدث تبادل للهجمات بين قوات تدعمها إيران والقوات الأميركية في سوريا.

وارتفع بذلك عدد الجنود الأميركيين الذين أصيبوا في هجمات تعرضت لها القوات الأميركية في سوريا إلى ستة بالإضافة إلى مقتل متعاقد أميركي.

وكانت واشنطن قالت إن قواتها في سوريا تعرضت الخميس لهجوم بطائرة مسيرة إيرانية المنشأ.

وقالت وسائل إعلام سورية، يوم السبت، إن قاعدة أميركية تعرضت لقصف صاروخي شرقي دير الزور.

وأكدت وسائل إعلام سورية، سماع دوي رشقات صاروخية في دير الزور شرقي سوريا.

وبحسب المرصد السوري، فإن القصف استهدف قاعدة "كونيكو" للغاز، وردّ طيران التحالف الدولي باستهداف مواقع لميليشيات إيرانية في دير الزور.

بايدن يحذر إيران

حذر الرئيس الأميركي جو بايدن الجمعة إيران من أن الولايات المتحدة ستتخذ إجراءات قوية لحماية الأميركيين.

وصرّح بايدن للصحفيين خلال زيارة لكندا بأنه "من المؤكد أن الولايات المتحدة لا تسعى إلى الدخول في صراع مع إيران، ولكن كونوا على علم بأننا سنتحرك بقوة لحماية شعبنا".

ولدى سؤاله عما إذا كانت إيران ستدفع ثمنا باهظا، قال بايدن "نحن لن نتوقف".

وذكرت وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاغون) أن الضربات الأميركية التي شنتها طائرات إف-15 الخميس استهدفت منشآت تستخدمها جماعات متحالفة مع الحرس الثوري الإيراني.

ووفق المرصد السوري لحقوق الإنسان، فإن الضربات الأميركية أودت بحياة ثمانية مسلحين متحالفين مع إيران في سوريا.

من جهته، قال تلفزيون "برس تي.في" الإيراني أن الهجوم لم يسفر عن مقتل أي إيرانيين ونقل عن مصادر محلية نفيها أن الضربات استهدفت موقعا عسكريا لجماعة متحالفة مع إيران لكن تم استهداف مركز تنمية ريفي ومركز للحبوب قرب مطار عسكري.