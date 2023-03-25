بايدن: مستعدون للتحرك بقوة لحماية شعبنا

جدة - نرمين السيد - قال الرئيس الأمريكى جو بايدن، أمس الجمعة، إن الولايات المتحدة مستعدة للتحرك "بقوة" لحماية الأمريكيين، فى تصريح جاء بعد شن الجيش الأمريكى ضربات جوية ضد قوات مدعومة من إيران، انتقامًا لهجوم أودى بحياة متعاقد أمريكى وتسبب فى إصابة خمسة جنود بشرق سوريا، وفقًا لوكالة "رويترز".





وأضاف "بايدن"، للصحفيين، على هامش زيارته الرسمية لكندا: "لا تُسيئوا الفهم... الولايات المتحدة لا تسعى إلى صراع مع إيران، لكن توقعوا أن نتصرف بقوة لحماية شعبنا".

وكان جون كيربي، المتحدث باسم مجلس الأمن القومى بالبيت الأبيض، أكد أنه لم يتم إصابة أى جندى أمريكي، فى الهجوم الذى استهدف قاعدة أمريكية فى شمال شرق سوريا.

ووصف الهجوم بأنه رد فعل أولى على الضربات التى شنتها واشنطن على جماعات متحالفة مع إيران فى المنطقة، بحسب "رويترز".

وقال "كيربي"، لمحطة "إم.إس.إن.بي.سي" التلفزيونية: "ليس أمرًا غريبًا، عندما نقوم بضربة انتقامية كهذه أن يردوا على الفور بإطلاق صواريخ لا تصيب أهدافها، لم يصب أحد ولم تقع خسائر بشرية أمريكية على الإطلاق".

وشنت القوات الأمريكية، ضربات جوية دقيقة، فى شرق سوريا، بعد هجوم بطائرة دون طيار، أسفر عن مقتل أمريكى وإصابة 5 آخرين، حسبما أعلنت وزارة الدفاع الأمريكية "البنتاجون"، مساء أمس الخميس.