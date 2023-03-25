عاجل .. ارتفاع حصيلة ضحايا حريق مستودع وقود بإندونيسيا إلى 33 شخصا

جدة - نرمين السيد - أفادت قناة «القاهرة الإخبارية»، بارتفاع حصيلة ضحايا الحريق الذى اندلع فى مستودع وقود بجاكرتا، تديره شركة الطاقة الحكومية برتامينا، إلى 33 وفاة، وإصابة العشرات، وفق ما أعلنت السلطات الصحية، اليوم الجمعة.





وذكرت القناة، أن مسؤولين دعوا إلى إجراء تدقيق فى منشآت الطاقة بإندونيسيا، بعدما اجتاح الحريق الذى اندلع، 3 مارس الجارى، منطقة سكنية قريبة، وأدى إلى تدمير منازل واحتراق سيارات بجوار المستودع فى العاصمة جاكرتا.

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