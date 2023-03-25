العالم اليوم - طنجة المغربية.. درب التعايش

انتم الان تتابعون خبر طنجة المغربية.. درب التعايش من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في السبت 25 مارس 2023 12:22 صباحاً - في حالة تعايش فريدة، تجد في مدينة طنجة المغربية وفي درب واحد، دور عبادة متعددة، وأزقة شاهدة على تجانس اجتماعي عمره قرون.

وتختزل دروب هذه المدينة تاريخا يرسم العلاقة بين الإنسان والدين والمكان. وتعرض قناة "دوت الخليج" خلال شهر رمضان المبارك سلسلة تقارير وثائقية بعنوان "لتعارفوا" من عدة مدن عربية ترصد حالة التعايش الفريدة التي يعيشها مواطنون باختلاف دياناتهم جنبا إلى جنب داخل أوطانهم.

نرجو ان نكون قد وفقنا في نقل التفاصيل الكاملة الخاصة بخبر طنجة المغربية.. درب التعايش .. في رعاية الله وحفظة