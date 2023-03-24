العالم اليوم - يمكنه محو مدينة كبيرة.. كويكب يمر السبت بمحاذاة الأرض

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شهد محمد - ابوظبي في الجمعة 24 مارس 2023 11:20 مساءً - أعلنت وكالة الفضاء الأوروبي أنّ كويكباً كبيراً سيمرّ يوم السبت بين الأرض والقمر، مشيرة إلى أنّ هذا الحدث الذي لا يحدث إلا مرة كلّ عشر سنوات لا يشكّل أيّ خطر وسيكون بمثابة تدريب لتقنيات الدفاع الكوكبي.