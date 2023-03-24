العالم اليوم - بالفيديو.. أمطار رعدية وصواعق في سماء القاهرة

انتم الان تتابعون خبر بالفيديو.. أمطار رعدية وصواعق في سماء القاهرة من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الجمعة 24 مارس 2023 10:23 مساءً - شهدت معظم مناطق القاهرة في مصر، الجمعة، سقوط أمطار متفاوتة الشدة ومصحوبة بعواصف رعدية وصواعق.

عواصف رعدية كما تتقدم السحب الرعدية الممطرة إلى محافظة الإسكندرية ويصاحبها سقوط أمطار متفاوتة الشدة تكون متوسطة تغزر أحيانا.

رصدت مقاطع فيديو منتشرة على المواقع الاجتماعية حالة التقلبات الجوية التي تشهدها مناطق القاهرة، والتي ستستمر حتى يوم غد السبت. توقعات بمزيد من السحب الرعدية وبشأن توقعات يوم غد السبت، فتقول هيئة الأرصاد الجوية إنه من المتوقع تكاثر السحب المنخفضة والمتوسطة الرعدية على شمال البلاد حتى شمال الصعيد وسيناء وشمال محافظة البحر الأحمر يصاحبها سقوط أمطار متفاوتة الشدة تكون مصحوبة بحبات البرد أحيانا.

كما ستنشط الرياح المثيرة للرمال والأتربة نتيجة الهواء الساقط أسفل السحب الرعدية. فيما يخص درجات الحرارة، فتتوقع الهيئة المصرية استمرار انخفاض درجات الحرارة على كافة الأنحاء، واستمرار سقوط الأمطار على شمال البلاد مرورا بالقاهرة الكبرى حتى شمال الصعيد وسيناء وشمال محافظة البحر الأحمر، تصل إلى حد السيول على سيناء.

نرجو ان نكون قد وفقنا في نقل التفاصيل الكاملة الخاصة بخبر بالفيديو.. أمطار رعدية وصواعق في سماء القاهرة .. في رعاية الله وحفظة