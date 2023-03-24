4 جرحى إثر إطلاق نار في تركيا

4 جرحى إثر إطلاق نار في تركياأصيب أربعة أشخاص على الأقل بجروح، إحداها خطيرة، جراء إطلاق نار وقع في منطقة بكركوي في مدينة إسطنبول التركية، اليوم الجمعة.

وذكرت وسائل إعلام تركيا أن إطلاق النار غير معروف الأسباب حتى الآن.. مشيرة إلى أن المهاجم كان يركب دراجة نارية.

وأفاد موقع (هابرتورك) التركي، بأن الحادث وقع ظهرا أمام بنك بالقرب من محكمة بكركوي، حيث هاجم رجل على دراجة نارية بمسدس عددا من الأشخاص.

وأكد الموقع أن تحقيقات الشرطة لا تزال جارية في مكان الحادث.