العالم اليوم - في هذا الموعد.. تويتر ستزيل "العلامة الزرقاء" المجانية

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شهد محمد - ابوظبي في الجمعة 24 مارس 2023 07:19 مساءً - من المنتظر أن يفقد العديد من مستخدمي موقع "تويتر" للتواصل الاجتماعي علامات التحقق القديمة المعروفة بـ"العلامة الزرقاء المجانية"، بحلول الشهر المقبل.

ماذا قالت تويتر؟ ذكرت شركة "تويتر" أنها ستشرع في إزالة ما يسمى بـ"علامات التحقق القديمة" من حسابات عدد كبير من المستخدمين.

أوضحت أن الخطوة التي تستهدف "عملية التحقق القديمة" ستبدأ في الأول من أبريل المقبل. سيجري الاقتصار فقط على "العلامات الزرقاء" لدى المشتركين، الذين سيدفعون اشتراكات شهرية وأعضاء المنظمات المعتمدة. وذكر موقع "سكاي نيوز" البريطاني أن خطوة تويتر في أبريل المقبل تعني أن العديد من الموسيقيين والممثلين والصحفيين والمؤلفين وغيرهم سيفقدون علامتهم الزرقاء. العلامة الزرقاء كان مالك الموقع الجديد الملياردير الأميركي إيلون ماسك وعد بتوقيف العمل بالعلامات الزرقاء القديمة، قائلا إنه يتم تسليمها بطريقة "فاسدة وغير منطقية".

تؤكد العلامة الزرقاء أن الحساب تم التحقق منه بواسطة "Twitter".

بموجب النظام الجديد، سيكون الحصول على العلامة الزرقاء مقتصرا على المستخدمين، الذين سيدفعون نحو 8 دولارات شهريا، إلى جانب أعضاء المنظمات والحكومات.

كان "تويتر" قبل هذا الإعلان يمتلك نحو 423 ألف حساب تم التحقق منها.

المشتركون في هذا النظام الجديد سيكون بإمكانهم تعديل تغريداتهم وتحميل فيديوهات عالية الجودة ومشاهدة الإعلانات بشكل أقل.

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