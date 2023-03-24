العالم اليوم - بعد خسارة المليارات.. توجيه تهمة التزوير لمؤسسة عملة "تيرا"

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شهد محمد - ابوظبي في الجمعة 24 مارس 2023 07:19 مساءً - وجهت سلطات مونتينيغرو تهمة تزوير وثائق إلى رجل الأعمال الكوري الجنوبي، دون كوون، مؤسس عملة "تيرا" المشفّرة، وفق ما أفادت الشرطة الجمعة غداة توقيفه برفقة شخص آخر في العاصمة بودغوريتشا.

وقالت شرطة مونتينيغرو إنّه "تمّ تقديم شكوى جزائية ضدّ الشخصين بتهمة تزوير وثائق". تهم احتيال.. وقصة 40 مليار دولار ضائعة كان دون كوون، واسمه الكامل كوون دو-هيونغ، قد اتُّهم بالتزوير بعد انهيار شركته "تيرافورم لابز" للعملات المشفّرة العام الماضي ممّا تسبّب بخسارة 40 مليار دولار من أموال المستثمرين، وإحداث اضطراب في أسواق العملات المشفّرة في العالم. نقلت وكالة الصحافة الفرنسية عن المدعي العام الكوري الجنوبي قوله في وقت سابق الجمعة، إن السلطات القضائية في سيول ستسعى لاسترداده.

كوون مطلوب في كوريا الجنوبية لانتهاكه قانون سوق رأس المال في البلاد، وهو يعد من أكبر الفارّين من وجه العدالة.

رجل الأعمال الكوري الجنوبي البالغ 31 عاماً أوقف في مطار بودغوريتشا في مونتينيغرو بموجب مذكرة توقيف صادرة في كوريا الجنوبية، وفق ما أفاد وزير داخلية مونتينيغرو فيليب أدجيتش الخميس. كانت هيئة الأوراق المالية والبورصات في الولايات المتحدة قد وجّهت لدو كوون في منتصف فبراير تهمة "تدبير عملية احتيال بمليارات الدولارات على شكل أصول مشفّرة".

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