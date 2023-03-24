العالم اليوم - 20 صاروخا موجها.. البنتاغون يكشف تفاصيل "ضربة سوريا"

انتم الان تتابعون خبر 20 صاروخا موجها.. البنتاغون يكشف تفاصيل "ضربة سوريا" من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الجمعة 24 مارس 2023 06:22 مساءً - كشف مسؤول في وزارة الدفاع الأميركية "البنتاغون"، اليوم الجمعة، تفاصيل الضربة الجوية التي نفذتها القوات الأميركية مساء أمس الخميس في سوريا واستهدفت مواقع تابعة لإيران.

ما التفاصيل؟

قال مسؤول في البنتاغون في حديث للصحفيين عبر الهاتف:

مجموعة مقاتلات حربية أميركية انطلقت من قاعدة "العديد" الجوية في قطر وتوجهت إلى سوريا بناء على توجيهات وزير الدفاع لويد أوستن.

المقاتلات ألقت نحو 20 صاروخا موجها بالليزر عن بعد من طراز "جي-بي-يو-12" ضد مواقع تابعة لإيران.

جماعات الحرس الثوري الإيرانية قصفت مواقع القوات الأميركية بـ"ثماني مسيرات مفخخة من نوع "قاصف-1". ​

وذكر المرصد السوري لحقوق الإنسان أن الضربات الأميركية تسببت في مقتل ثمانية مسلحين متحالفين مع إيران في سوريا.

أميركا تتعهد بحماية قواتها في سوريا

وقالت الولايات المتحدة، اليوم الجمعة، إنها ستحمي قواتها في سوريا بعد أن شن الجيش الأميركي ضربات جوية على القوات المدعومة من إيران ردا على هجوم أسفر عن مقتل متعاقد أميركي وإصابة خمسة جنود أميركيين.

وذكر المتحدث باسم مجلس الأمن القومي بالبيت الأبيض جون كيربي لشبكة (سي.إن.إن) التلفزيونية: "سنعمل على حماية أفرادنا ومنشآتنا بأقصى طاقتنا. إنها بيئة محفوفة بالخطر".

وبعد يوم واحد فقط من الهجوم الدامي على قوات أميركية في سوريا حملت واشنطن المسؤولية فيه على طائرة مسيرة إيرانية المنشأ، قالت مصادر إن هجوما صاروخيا جديدا استهدف قاعدة أميركية في شمال شرق سوريا. وقال مسؤولون أميركيون إنه لم تقع إصابات في صفوف القوات الأميركية في الهجوم الذي وقع اليوم الجمعة.

وقد تؤدي أعمال العنف الأخيرة إلى تفاقم حدة العلاقات المتوترة بالفعل بين واشنطن وطهران وسط تعثر جهود إحياء الاتفاق النووي والدعم العسكري الذي تقدمه إيران إلى روسيا في حربها على أوكرانيا.

ونادرا ما تقع وفيات في صفوف القوات الأميركية المتمركزة في سوريا على الرغم من استهدافها سابقا بطائرات مسيرة.