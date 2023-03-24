العالم اليوم - تهاوي سهم "بلوك" التابعة لجاك دورسي.. ما القصة؟

انتم الان تتابعون خبر تهاوي سهم "بلوك" التابعة لجاك دورسي.. ما القصة؟ من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الجمعة 24 مارس 2023 06:22 مساءً - تعرضت شركة بلوك (Block) الأميركية لموجة بيع حادة بعد تقرير نشرته شركة الأبحاث المالية "هيدنبرغ ريسيرش" والذي زعم أن الشركة تجاهلت عمليات الاحتيال على نطاق واسع.

وخلال جلسة أمس تراجع سهم الشركة التابعة لجاك دورسي الذي شارك في تأسيس تويتر، بنحو 20 بالمئة، كما واصلت التراجع في تعاملات اليوم بأكثر من 3 بالمئة ليهبط سعر السهم دون مستوى 60 دولارا للسهم.

ونتيجة هذه التراجعات الحادة تراجعت ثروة جاك دورسي بنحو 526 مليون دولار، خلال جلسة الخميس، في أسوأ خسارة يومية منذ مايو لتصل ثروته التي تتركز معظمها في شركة "بلوك" إلى حوالي 4.4 مليار دولار، بحسب مؤشر بلومبرغ للمليارديرات.

مزاعم "هيدنبرغ"

على مدار عامين، حققت شركة الأبحاث "هيدنبرغ" في بعض المخاوف المتعلقة بعمل تطبيق "كاش اب" (Cash App) التابع لشركة "بلوك"، والتي كانت معروفة سابقة باسم سكوير، وتضمن التحقيق الاستماع إلى العديد من الموظفين السابقين في الشركة.

الاتهامات التي تضمنها تقرير "هيدنبرغ" أشارت إلى أن الشركة كانت تتجاهل القواعد الخاصة بمكافحة غسل الأموال و"اعرف عميلك"، إلى جانب تضخيم عدد العملاء، بالإضافة إلى وجود بعض الحسابات المزيفة أو المتورطة بعمليات احتيال.

وذكر التقرير أن الموظفين السابقين قدروا أن ما بين 40 إلى 75 بالمئة من الحسابات على منصة الشركة التي تعمل في مجال المدفوعات المالية كانت مزيفة أو متورطة في احتيال أو كانت حسابات إضافية مرتبطة بفرد واحد.

أشار التقرير إلى وجود تعاملات مشبوهة للتطبيق، وقبول عملاء ممنوعين من التعامل مع البنوك، مما أثار مخاوف من حدوث فقاعة تطيح سريعا بالنمو الذي حققته الشركة خلال آخر عامين.

وهذه ليست المرة الأولى التي تستهدف فيها "هيندنبرغ"، التي يديرها ناثان أندرسون، المليارديرات وتؤدي إلى تراجع ثرواتهم.

فقد أصدرت الشركة تحقيقا بحق الملياردير الهندي غوتام أداني وإمبراطوريته في وقت سابق من هذا العام، ما تسبب في تراجع أسهم شركاته وتبخر عشرات المليارات من الدولارات من صافي ثروته.

كما استهدفت "هيندنبرغ" شركة صناعة السيارات الكهربائية "نيكولا كورب" في سبتمبر 2020، ما أدى إلى انخفض سهم "نيكولا"، وأدى التحقيق إلى إدانة مؤسسها تريفور ميلتون بالاحتيال في أكتوبر، بحسب بلومبرغ.