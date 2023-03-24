نشكركم على اهتمامكم بقراءة خبر ردا على تصريحات سموتريتش .. الحباشنة يدعو لتسليح الشعب على موقعنا والان مع التفاصيل

صنعاء - ميسرا اسماعيل في الجمعة 24 مارس 2023 05:03 مساءً - دوت الخليج :- حذّر وزير الداخلية والثقافة الأسبق، سمير الحباشنة مما أسماه المشروع الصهيوني الذي يعتبر أن فلسطين والأردن هما جزء لا يتجزأ منه، ورأى أن الخريطة التي عرضها وزير المالية الإسرائيلي بتسلئيل سموتريتش في باريس هي "شكل من أشكال إعلان الحرب".

وقال -في حديثه لحلقة (2023/3/21) من برنامج "ما وراء الخبر"- "أدعو شخصيا إلى إعادة فورية لخدمة العَلَم (التجنيد الإلزامي) في المملكة الأردنية الهاشمية" و"أدعو الشعب الأردني بكل أطيافه في بواديه ومخيماته ومدنه وأريافه إلى أن يخزن السلاح والذخيرة"، مؤكدا أن المشروع الإسرائيلي الصهيوني يسير ضمن محطات ومراحل، معربا عن اعتقاده بأنهم يتحضرون لمرحلة جديدة لن يكون الأردن بعيدا عنها.

وكان الوزير الإسرائيلي أدلى بتصريحات في باريس أمام خريطة لإسرائيل تضم الأردن والأراضي الفلسطينية، أنكر فيها وجود شعب فلسطيني، قائلا إنه "اختراع وهمي لم يتجاوز عمره 100 سنة"، وذلك بعد تصريحات دعا فيها إلى "محو" بلدة حوارة في نابلس.

وأكد الوزير الأردني الأسبق أن ما يصدر من وزراء الحكومة الإسرائيلية بقيادة بنيامين نتنياهو يأتي في سياق "التحول السريع والمتنامي لدولة إسرائيل إلى الداعشية اليهودية"، مؤكدا أن المشروع الصهيوني يطرح اليوم بلا رتوش ولا مكياج، وهكذا كان في بداياته، إذ كان يعتقد أن الأردن وفلسطين هما جزء لا يتجزأ من هذا المشروع.

ووصف الحكومة الإسرائيلية الحالية بأنها "داعشية"، في إشارة منه إلى تنظيم الدولة الإسلامية (داعش)، وأشار إلى قراراتها المتعلقة بمصادقة الكنيست على إلغاء قانون الانفصال عن شمال الضفة وقطاع غزة، ومناقشته لقانون يمنع الحديث عن العقيدة المسيحية في إسرائيل.

وعن توضيح الحكومة الإسرائيلية لتصريحات وزيرها، قال الحباشنة إن التوضيح جاء على استحياء، مؤكدا أن موقف تل أبيب غير واضح من الدولة الأردنية واستقلاليتها وكذلك بمسألة اعترافها بمعاهدة السلام مع الأردن، و"على الأردن أن يأخذ على محمل الجد ما يجري من تنامي للقوة المتطرفة و"الداعشية".

ودعا الحباشنة الحكومة الأردنية والشعب الأردني إلى الاستعداد لما هو أسوأ، ومشددا على أن الأردن مهدد بنفس الدرجة التي مهدد بها مشروع الدولة الفلسطينية.

وكان وزير الخارجية الأردني أيمن الصفدي دعا الحكومة الإسرائيلية إلى أن تقول بشكل واضح إن تصريحات سموتريتش لا تمثلها، مؤكدا رفض عمّان التصريحات الاستفزازية للوزير الإسرائيلي، واصفا إياها بالتحريضية والعنصرية.

الجزيرة