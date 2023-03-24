العالم اليوم - فيديو.. لحظة وقوع حادث مروري ضخم في هونغ كونغ

انتم الان تتابعون خبر فيديو.. لحظة وقوع حادث مروري ضخم في هونغ كونغ من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الجمعة 24 مارس 2023 04:19 مساءً - اصطدمت أربع حافلات ركاب وشاحنة بالقرب من نفق في هونغ كونغ، اليوم الجمعة، وأصيب نحو 87 شخصا بينهم أطفال. وكانت معظم الإصابات طفيفة.

ووقع الحادث بعد ظهر اليوم بالقرب من مدخل نفق على طريق تسيونغ كوان أو في منطقة لام تين السكنية في كولون.

وقال كبير مفتشي الشرطة لي بوك كيت إن سيارة أجرة قامت "بتغيير مسارها بلا مبالاة" ولم تتمكن المركبات الأخرى من التوقف في الوقت المناسب، مما تسبب في الاصطدام.

وهرع العشرات من رجال الإطفاء والمسعفين والشرطة إلى مكان الحادث. رقد عدة أشخاص على نقالات وشوهد راكب واحد على الأقل يُساعد للخروج من السيارة. تحطمت نافذة على جانب حافلة.

وعالج مسعفون بعض الجرحى من بينهم كبار سن في مكان الحادث. كما شوهدت مجموعة من طلاب المرحلة الابتدائية جالسين على الطريق وأصيب بعضهم بجروح في اليد.

وقال شين تشوين قائد محطة الإطفاء في لام تين، إن فريقه اضطر إلى مساعدة حوالي 240 شخصا على مغادرة المركبات وكانت العملية صعبة بسبب وجود الكثير من الأطفال والركاب المسنين. وذكر أن سائق حافلة حوصر أيضا في السيارة.

وتضمنت الإصابات في الأساس خدوشا على أيدي الناس وأرجلهم ورؤوسهم ووجوههم، وفقًا لما ذكره وونغ بو-لونغ، قائد مستودع سيارات الإسعاف في لام تين.