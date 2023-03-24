وزير الدفاع اللبنانى يبحث مع قائد الجيش الوضع الأمنى العام فى البلاد

جدة - نرمين السيد - وتناول اللقاء الذى عقد اليوم الجمعة شؤون المؤسسة العسكرية خصوصا ما يتعلق بأحوال العسكريين فى الخدمة الفعلية والمتقاعدين وعائلات أسر ضحايا الجيش المادية وما يمكن القيام به لتحسين أوضاعهم فى هذه الظروف الصعبة التى تفرض عليهم أعباء وتحديات مادية يومية.
وجرى خلال اللقاء التطرق إلى ما تحققه يوميا وحدات الجيش على المستوى الأمنى فى مكافحة الجريمة وحماية الإستقرار والأمن فى المناطق اللبنانية كافة.
وكان هناك توافق على أهمية دور الجيش فى هذه المرحلة الدقيقة لحفظ الإستقرار ومكافحة العصابات الإجرامية.
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