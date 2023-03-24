مدفيديف: روسيا تخوض حربا مع جيش الناتو لا النظام الأوكرانى

جدة - نرمين السيد - وأضاف نائب رئيس مجلس الأمن القومى الروسى -حسبما أفادت قناة (روسيا اليوم) الإخبارية اليوم الجمعة- "روسيا ليست فى حرب مع النظام الأوكرانى، وإنما مع 3.6 مليون من جيش الناتو، وذلك لأن الحلف متورط بشكل مباشر فى الصراع الأوكرانى".

وأكد أن الناتو لم يعد يخفى مشاركته فى هذه الحرب الهجينة، ويزود نظام كييف بالمعدات والأسلحة والمال، مشددا على ضرورة إقامة منطقة عازلة؛ بهدف عدم السماح باستخدام الأسلحة المتوسطة والقصيرة المدى لاستهداف الأراضى الروسية.

وأوضح أنه يجب فرض شريط عازل لا يسمح باستخدام أى نوع من الأسلحة التى تعمل على مسافات متوسطة وقصيرة، أى التى يبلغ مدى إصابتها 70 إلى 100 كيلومتر، ويجب أن تكون المنطقة العازلة منزوعة السلاح.

ونقلت وكالة أنباء (تاس الروسية) عن نائب رئيس مجلس الأمن الروسى دميترى ميدفيديف، قوله إنه من خلال فرض عقوبات ضد روسيا، من الواضح أن الغرب يقاتل ضد المواطنين العاديين فى البلاد، وإن الغرب يدفع المواطنين الروس إلى شراء السلع بأسعار متضخمة ويعلق بطاقاتهم المصرفية ويقيد سفرهم الدولى.

وتابع مدفيديف "هذا هو السبب فى أنه من الواضح تماما أن العالم الغربى يقاتل ضد مواطنى بلدنا.. الغرب يكره شعبنا، ويجب على الجميع أن يفهم ذلك.. الأمر لا يتعلق فقط ببعض المسئولين الحكوميين.. إنهم يكرهوننا جميعا، ولا يجب أن نغفر هذا أبدا".

وأردف "يقولون نحن نعاقب الحكومة الروسية.. يجب معاقبة الرئيس وبقية فريقه.. حسنا، فهم أحرار فى فعل ذلك، ولكن فى الواقع، من هو الهدف الحقيقى لهؤلاء؟.. إنهم مواطنو بلادنا".

وقال "هل يريدون دولة ذات مساحة شاسعة ولديها أقوى درع نووى، ولا تطيع أمريكا، بالطبع لا يريدون ذلك"، محذرا من أن محاولة أوكرانيا استعادة شبه جزيرة القرم ستكون سببا كافيا لروسيا لاستخدام أى أسلحة، بما فى ذلك تلك التى تنص عليها عقيدتها النووية.

وأضاف المسئول الروسى -فى تصريحات نقلتها وكالة أنباء (تاس) الروسية - "فيما يتعلق ببعض الهجمات الخطيرة التى تنطوى على محاولة لاستعادة شبه جزيرة القرم، فمن الواضح تماما أن هذا سيكون بمثابة أساس لاستخدام جميع وسائل الحماية، بما فى ذلك تلك التى تنص عليها العقيدة الأساسية للردع النووى،عندما يشكل استخدام أى نوع من الأسلحة ضد روسيا تهديدا لوجود الدولة على هذا النحو".

وتابع أن محاولة فصل جزء من الدولة ستكون بمثابة تعدى على وجود الدولة نفسها، وقال "لذلك، استخلصوا استنتاجاتكم الخاصة: هناك أسباب واضحة لاستخدام أى أسلحة. أى شيء على الإطلاق". "آمل أن يدرك" أصدقاؤنا "عبر المحيط هذا"، فى إشارة إلى الولايات المتحدة الأمريكية.

وأكد أنه يعتقد أن تصريحات أوكرانيا حول "استعادة" شبه جزيرة القرم كانت فى الغالب دعاية.

ورجح نائب رئيس مجلس الأمن الروسى دميترى ميدفيديف، أوكرانيا لن تنضم أبدًا إلى الاتحاد الأوروبى، لافتًا إلى أن كل الوعود فى هذا الصدد ما هى إلا أكاذيب تهدف إلى إرضاء الجانب الأوكرانى.

وقال "إن كل هذه التصريحات حول الانضمام إلى الاتحاد الأوروبى هى محض أكاذيب"، و"يتم تقديم مثل هذه الوعود من أجل استرضاء الشعب وعصابة كييف".

وأشار إلى "الوضع الكارثى" الذى يمر به الاقتصاد الأوكرانى.. مُوضحا أن لديهم انخفاضا فى حجم الاقتصاد تصل نسبته إلى 30% وتضخما هائل، ويعيشون بالكامل على الأموال الأجنبية.

وأضاف أن "الأعمال العدائية قد انتهت، فأوكرانيا ليست مجرد دولة مُفلسة، لكنها دولة تتقاضى رواتب أجنبية بالكامل، أنها دولة فاشلة".

يُذكر أن الرئيس الروسى فلاديمير بوتين قد أعلن، فى 24 فبراير الماضى، شن عملية عسكرية ضد أهداف فى أوكرانيا بهدف حماية سكان منطقة دونباس، الأمر الذى دفع العديد من دول الغرب والولايات المتحدة لفرض عقوبات اقتصادية ضخمة ضد روسيا.