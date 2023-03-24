العالم اليوم - الاحتجاجات الغاضبة تؤجل زيارة الملك تشارلز إلى فرنسا

انتم الان تتابعون خبر الاحتجاجات الغاضبة تؤجل زيارة الملك تشارلز إلى فرنسا من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الجمعة 24 مارس 2023 02:18 مساءً - أرجأت زيارة الملك تشارلز الثالث إلى فرنسا والتي كانت مقررة، يوم الأحد، بسبب الاحتجاجات المتواصلة على إصلاح نظام التقاعد، على ما أعلنت الرئاسة الفرنسية الجمعة.

وجاء في بيان الإليزية أن "هذا القرار اتخذ من جانب الحكومتين الفرنسية والبريطانية بعد اتصال هاتفي بين الرئيس والملك صباح اليوم (الجمعة)" مضيفا "سيعاد الترتيب لزيارة الدولة هذه في أقرب وقت ممكن".

وأورد البيان الفرنسي "نظرا للإعلان عن تنظيم يوم آخر من الاحتجاجات على مستوى البلاد على إصلاح نظام التقاعد يوم الثلاثاء، سيتم تأجيل زيارة الملك تشارلز التي كانت مقررة مبدئيا بين 26 و29 مارس".

وكان من المقرر أن يقوم الملك تشارلز بأول زيارة دولة له بصفته ملكا إلى فرنسا في رحلة تستغرق ثلاثة أيام كانت ستبدأ يوم الأحد.

ودعت النقابات العمالية إلى احتجاجات وإضرابات جديدة يوم الثلاثاء، حيث كان من المقرر أن يزور ملك بريطانيا تشارلز الثالث بوردو في اليوم الثاني من رحلته إلى فرنسا. وتم تدمير الباب الخشبي الثقيل لقاعة مدينة بوردو الأنيقة بنيران أضرمها ليلة الخميس أشخاص شاركوا في مظاهرة غير مصرح بها.

وصرح رئيس بلدية بوردو، بيار هورميك، يوم الجمعة أنه "يجد صعوبة في فهم الفائدة من مثل هذه الأعمال التخريبية". وعبر عن الأمل في عدم إلغاء زيارة تشارلز إلى مدينته الأسبوع المقبل. وقال: "آمل ألا نعطي هذه الهدية إلى البلطجية"، وذلك قبل أن يصدر قرار إرجاء الزيارة.

احتجاجات غاضبة

ويوم الجمعة، واصل محتجون غاضبون من إصلاحات معاشات التقاعد التي اقترحها الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون اتخاذ إجراءات متفرقة حيث تتباطأ حركة القطارات وتمنع صفوف من الشاحنات الوصول إلى ميناء مرسيليا التجاري، وما لا تزال الأنقاض متناثرة في شوارع باريس بعد مظاهرات الخميس الجماهيرية.

وتم القبض على أكثر من 450 محتجا في باريس وخارجها يوم الخميس، حيث اجتذبت حوالي 300 مظاهرة أكثر من مليون شخص في جميع أنحاء البلاد للاحتجاج على إصلاحات المعاشات التقاعدية.

وقال وزير الداخلية جيرالد دارمانان، يوم الجمعة، إن نحو 441 من رجال الشرطة والدرك أصيبوا في أعمال عنف شابت بعض المسيرات.

وأضاف أنه تم إضرام النيران في 1000 سلة قمامة في العاصمة الفرنسية، خلال أحداث اليوم السابق. وسط إضراب لجامعي النفايات مستمر منذ أسابيع، وأصبحت صناديق القمامة رمزا للاحتجاج.

وتقول استطلاعات الرأي إن معظم الفرنسيين يعارضون مشروع قانون ماكرون لزيادة سن التقاعد من 62 إلى 64، والذي يقول إنه ضروري للحفاظ على النظام قائما.

حركة الطيران

خوفا من حدوث اضطرابات في الأيام المقبلة مع استمرار تلك الإجراءات، طلبت هيئة الطيران المدني الفرنسية إلغاء ثلث الرحلات الجوية، يوم الأحد، في مطار أورلي الثاني في باريس، مع إلغاء 20 % رحلة يوم الإثنين.