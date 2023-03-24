العالم اليوم - القلب على رأس القائمة.. إهمال نظافة أسنانك يهدد صحتك

انتم الان تتابعون خبر القلب على رأس القائمة.. إهمال نظافة أسنانك يهدد صحتك من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الجمعة 24 مارس 2023 11:21 صباحاً - نعلم جميعنا أهمية الحفاظ على صحة الأسنان لحمايتها من التسوس، إلا أن الخبراء وجدوا رابطا بين الحفاظ على صحة الفم والقلب.

قال طبيب الأسنان سمير باتيل إنه بالإضافة إلى رائحة الفم الكريهة وتسوس الأسنان، يمكن أن يكون لإهمال نظافة الفم والأسنان تأثيرا ضارا على أعضاء أخرى، خاصة إذا لم يتم القيام ببعض الخطوات بشكل صحيح.

وأضاف أن استخدام الخيط أمر ضروري جدا للحفاظ على نظافة الأسنان، متحدثا عن وجود رابط بين الخيط وصحة القلب.

وأكمل: تظهر الدراسات بشكل متزايد أهمية استخدام الخيط للصحة العصبية والقلبية أيضا، يزيل الخيط البلاك من تحت خط اللثة، مما قد يؤدي إلى منع تآكل مينا الأسنان والتسبب في الجير، وكذلك تقليل مخاطر تسوس الأسنان، واحتمالية التهاب اللثة والتهابها واحمرارها.

ووجدت الأبحاث أن الالتهاب الناجم عن أمراض اللثة يمكن أن يتلف الأوعية الدموية، بما في ذلك تلك الموجودة في قلبك، مما قد يؤدي إلى الإصابة بأمراض القلب التاجية.

والأكثر من ذلك، أن الأشخاص المصابين بأمراض اللثة أكثر عرضة للإصابة بالنوبات القلبية والسكتات الدماغية.

وقال الدكتور باتيل يجب عليك التأكد دائما من تنظيف أسنانك بمجرد استيقاظك، ويجب ألا تنتظر أبدا حتى بعد تناول وجبة الفطور، وذلك لأن البكتيريا تتراكم في أفواهنا، وتناول الطعام قبل تنظيف الأسنان بالفرشاة في الصباح يمكن أن يغذي البكتيريا ويمكن أن يشكل حمضا يهاجم مينا الأسنان.

ورغم وجوب تنظيف أسنانك بالفرشاة مرتين يوميا، يقول خبراء الأسنان إنه إذا كنت تصر على القيام بذلك مرة واحدة فقط، فإن الليل هو أفضل وقت، لأن النوم مع البلاك على أسنانك يمكن أن يسمح لها بالتصلب، وبالتالي لا يمكن إزالتها دون اللجوء للطبيب.