زلزال بقوة 4 درجات يضرب الهند

جدة - نرمين السيد - أعلن المركز الوطنى لعلم الزلازل فى الهند، أن زلزالا بلغت شدته 4 درجات على مقياس ريختر، ضرب اليوم الجمعة، مدينة "قاليور" فى ولاية ماديا براديش، دون ورود تقارير فورية عن وقوع خسائر مادية أو بشرية.





وقال المركز -حسبما ذكرت قناة "إن دى تى فى" الهندية فى نشرتها الناطقة بالإنجليزية- إن مركز الزلزال وقع على عمق 10 كيلومترات، وعلى بعد 28 كيلومترا جنوب شرقى مدينة قاليور. وأشار المركز إلى أن زلزالا آخر بلغت شدته 3.9 درجة على مقياس ريختر، ضرب اليوم، مدينة مويرانج بولاية مانيبور، حيث وقع مركزه على عمق 51 كيلومترا، وعلى بعد 31 كيلومترا جنوب شرقى المدينة.

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