أوكرانيا: روسيا تقصف منطقة خيرسون 74 مرة خلال 24 ساعة

جدة - نرمين السيد - وذكرت الإدارة العسكرية فى بيان، أن القوات الروسية قصفت المنطقة بـ423 قذيفة من المدفعية الثقيلة واستخدمت أنظمة الصواريخ متعددة الإطلاق، مما أسفر عن مقتل مدنى واحد، حسبما ذكرت وكالة أنباء يوكرين فورم الأوكرانية.

وأوضحت أن القذائف الروسية أصابت منازل سكنية منفصلة ومجمعات سكنية مدنية ومنشأة صحية.

وكان الرئيس الروسى فلاديمير بوتين، قد أمر فى 24 فبراير من العام الماضى، ببدء عملية عسكرية خاصة فى أوكرانيا، مشيرا إلى أن هذه العملية جاءت استجابة لطلب المساعدة من رؤساء جمهوريات دونباس.

وشدد بوتين على أن موسكو ليس لديها خطط لاحتلال الأراضى الأوكرانية، لكنها تهدف إلى نزع السلاح، وردت الولايات المتحدة وحلفاؤها بفرض عقوبات صارمة، وقاموا بزيادة إمدادات الأسلحة إلى أوكرانيا.