العالم اليوم - شريف سلامة: "كامل العدد" يقدم مشاكل الطلاق بحبكة كوميدية

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شهد محمد - ابوظبي في الجمعة 24 مارس 2023 10:20 صباحاً - في إطار كوميدي، وبشخصية دكتور تجميل ضمن أحداث مسلسل "كامل العدد"، يشارك الفنان شريف سلامة، في ماراثون الدراما الرمضانية مع الفنانة دينا الشربيني وإسعاد يونس.

ويتكون مسلسل "كامل العدد" من 15 حلقة وتدور أحداثه في إطار اجتماعي كوميدي، من تأليف يسر طاهر، رنا أبوالريش وإخراج خالد الحلفاوي.

وفي حواره مع "دوت الخليج"، تحدث سلامة عن فكرة العمل، موضحاُ أن فيه قصة متنوعة بها الدراما والمشاعر والرومانسية والكوميدي، حيث يناقش العمل المشاكل التي تواجه الرجل والمرأة بعد الطلاق، وتأثيرها على الأطفال، وذلك في إطار كوميدي رومانسي.

وحول العوامل التي جذبته لقبول تجسيد الشخصية، التي يقدمها في العمل، قال: "أقدم في مسلسل "كامل العدد" شخصية دكتور التجميل أحمد مُختار، الذي يصادفه كثير من المواقف الاجتماعية الكوميدية في عمله وحياته الشخصية".

لا مجال للقلق

وواصل سلامة حديثه عن الشخصية والقلق الذي قد يصيبه كممثل، انتظاراً لمعرفة رأي الجمهور:"أنا بطبيعتي أصاب بالقلق مع أي عمل جديد أبدأ في تنفيذه، لكن فور البدء في التصوير، يتركني هذا القلق تماما، وفي مسلسل "كامل العدد"، أستطيع أن أؤكد أنه لا مجال للقلق أو الخوف، بل استمتعت بلعب وأداء هذه الشخصية، والأهم بالنسبة لي هو المصداقية التي أقدمها مع كل شخصية جديدة، وهمي الأوحد أن يصدقها الجمهور ويتعايش معها".

أضاف: "شخصية سيف الدندراوي التي قُمت بتقديمها العام الماضي، ضمن أحداث مسلسل " فاتن أمل حربي"، من الشخصيات الصعبة التي قدمتها في مسيرتي، خاصة أنها نموذج مُختلف عني تمامًا، وكان له طريقة أداء معينة تطلبت مجهودًا كبيرًا، لكنني سعدت بردود الفعل على العمل والشخصية حينها، ومازال الجمهور يتذكر الدور بكل تفاصيله، بينما شخصية دكتور التجميل أحمد مختار التي أجسدها هذا العام ففيها الكثير من الكوميديا، والمواقف الطريفة التي تقابله وتخلق أحداثًا شيقة، وأكثر ما حمسني للدور هو الابتعاد تمامًا عن ما قدمته في السابق".

"المط والتطويل"

واستكمل حديثه :"أتعاون في هذا العمل مع المُخرج خالد الحلفاوي، وهو من أهم المُخرجين في منطقة الكوميديا على وجه التحديد، وهو مُخرج واعِ، ويوجه الممثل على أكمل وأفضل وجه، لذلك سعيد بهذه التجربة، وأتمنى أن يتحمس لها الجمهور بقدر حماسي لها".

وعن اقتصار المسلسل على 15 حلقة فقط، وهو اتجاه عدد من الأعمال في رمضان، علق قائلاً: "بالنسبة لي أن يتضمن العمل 15 حلقة فقط أمر رائع، وهذا أفضل بكثير من مسلسلات الـ30 حلقة، وقديما كانت الأعمال بين 12 و14 حلقة فقط، وكانت تحقق نجاحًا كبيرًا، وإذا قلت عن هذا العدد أيضًا سيكون أفضل وأفضل، لمنع المط والتطويل، ويتم التركيز على القصة الرئيسية، ليتابعها الجمهور بشكل جيد".

انسجام وتفاهم

وعن تعاونه في العمل مع الفنانة دينا الشربيني أضاف: "بيني وبين دينا الشربيني كيمياء كبيرة للغاية، وهذا الانسجام والتفاهم خلف الكاميرا، سيظهر للجمهور عبر الشاشة، فهي ممثلة متمكنة ولديها موهبة كبيرة، وعلى الصعيد الإنساني، شخصية اجتماعية وإنسانة رائعة".

واستطرد: "كانت الكواليس بيننا جميعًا كانت مليئة بالضحك والصداقة والمحبة، هذا بالإضافة إلي أن قصة العمل والكوميديا الموجودة به، طغت بشكل كبير على الأجواء".

وعن تجربته الأولى بالوقوف على خشبة المسرح مؤخراً، قال: "تجربتي مع مسرحية "فرصة سعيدة" متميزة، وعندما تحدث معي الفنان والنقيب أشرف زكي عنها، لم أتردد في الموافقة، فهو كان أستاذي في الأكاديمية، وتخرجت على يده، وبيننا صداقة وعشرة عُمر، وأنا أحترمه على كافة المستويات".

وحول تفاصيل العمل أوضح: "المسرحية كانت استعراضية وغنائية، وقُمنا أنا وغادة عادل بالغناء بها، لذلك كانت من التجارب المُختلفة التي أود تكرارها، ولذلك أيضًا تطلبت الكثير من التحضيرات والبروفات قبل العرض، وحتى تخرج بصورة دقيقة".

شائعة ع الزيرو!

وختم شريف سلامة حديثه مع "دوت الخليج" بالحديث عن الأعمال المُرتقبة، وأكد أنه سيقوم بقراءة الأعمال الجديدة سواء بالسنيما أو التليفزيون فور الانتهاء من تصوير مسلسل "كامل العدد، نافيًا ما تردد حول مشاركته في فيلم بعنوان "ع الزيرو" كما تردد اخيرًا، مؤكدًا: "لا أعلم عنه أي شئ".