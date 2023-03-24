أرمينيا: التصريحات الأخيرة لـ رئيس أذربيجان تشكل عملا عدوانيا

وصرح الرئيس الأذرى فى 18 مارس الجارى بأنه يجب على أرمينيا قبول شروط أذربيجان وإلا "لن تكون هناك معاهدة سلام".
وعلق باشينيان، على هذه التصريحات قائلا إنه، "لا يمكن وصف هذا بأى شيء آخر غير أنه عمل عدوانى ضد جمهورية أرمينيا وانتهاك صارخ للاتفاقيات التى تم التوصل إليها على أعلى مستوى".. بحسب ما أوردته وكالة أنباء "أرمنبريس" الأرمينية.
وأوضح أن البيان الذى تم تبنيه فى الاجتماع الرباعى فى 6 أكتوبر 2022 يشير إلى أن أرمينيا وأذربيجان أكدتا التزامهما بميثاق الأمم المتحدة لعام 1991 الذى يعترف فيه كل منهما بسلامة أراضى الطرف الآخر وسيادتها.
وأضاف رئيس الوزراء الأرمينى أنه بعد هذه البيانات والإعلانات الأممية التى تنص مباشرة على تحول حدود الجمهوريات السوفيتية إلى حدود وطنية، تواصل أذربيجان الحديث عن ترسيم الحدود على أساس بعض الخرائط التاريخية، "وهو أمر غير مقبول على الإطلاق لأنه يتعارض مع الاتفاقيات".
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