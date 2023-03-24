موعد استئناف العمل بـ مطار حلب الدولى

جدة - نرمين السيد - ووفقًا لوكالة الأنباء السورية "سانا"، أوضحت وزارة النقل فى سوريا - فى بيان أمس الخميس، أنه "تم إصلاح الأضرار الناجمة عن العدوان الإسرائيلى الذى استهدف مطار حلب الدولى فجر أمس الأربعاء".

ودعت الوزارة النواقل الجوية المشغّلة عبر المطار لإعادة برمجة رحلاتها القادمة والمغادرة، مشيرة إلى استعداد المطار لاستقبال طائرات المساعدات الإغاثية لمتضررى الزلزال.