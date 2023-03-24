جدة - نرمين السيد - ووفقًا لوكالة الأنباء السورية "سانا"، أوضحت وزارة النقل فى سوريا - فى بيان أمس الخميس، أنه "تم إصلاح الأضرار الناجمة عن العدوان الإسرائيلى الذى استهدف مطار حلب الدولى فجر أمس الأربعاء".
ودعت الوزارة النواقل الجوية المشغّلة عبر المطار لإعادة برمجة رحلاتها القادمة والمغادرة، مشيرة إلى استعداد المطار لاستقبال طائرات المساعدات الإغاثية لمتضررى الزلزال.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر موعد استئناف العمل بـ مطار حلب الدولى على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.