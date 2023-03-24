زلزال بقوة 5.5 يضرب هذه المنطقة فى اليابان

جدة - نرمين السيد - ووفقًا لوكالة "شينخوا" الصينية، قالت هيئة المسح الجيولوجى الأمريكية إن الزلزال الذى بلغت قوته قوته 5.4 درجة على مقياس ريختر، وقع اليوم الجمعة، فى الساعة 4:25:26 بتوقيت جرينتش.

وتم تحديد مركز الزلزال، الذى يبلغ عمقه 4.574 كيلومتر، فى البداية عند خط عرض 29.9829 درجة شمالا وخط طول 141.9136 درجة شرقا.

وحتى الان لم ترد انباء عن سقوط ضحايا فى المنطقة نتيجة الزلزال.

وفى وقت سابق من هذا العام "فى يناير"، ضرب زلزال بقوة 6.3 درجة جزر إيزو فى اليابان على عمق 409.1 كيلومتر.