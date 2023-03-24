العالم اليوم - عبر بيانين.. أميركا تعلق على ضربتها الجوية في سوريا

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شهد محمد - ابوظبي في الجمعة 24 مارس 2023 08:21 صباحاً - أصدرت وزارة الدفاع الأميركية "البنتاغون" والقيادة العسكرية الوسطى "سنتكوم"، الجمعة، بيانين للتعليق على الضربة الجوية التي نفذها الجيش الأميركي في سوريا.

بيان "سنتكوم" قال بيان القيادة العسكرية الأميركية الوسطى "سنتكوم"، المسؤولة عن الأنشطة العسكرية الأميركية في الشرق الأوسط إن الضربة نفذت مساء الخميس.

أكدت "سنتكوم" أن الضربة جاءت ردا على هجوم تعرضت له قواتها، قُتل فيه متعاقد أميركي وأصيب 5 جنود آخرين. أوضحت أن الضربة استهدفت منشآت تستخدمها مجموعات مرتبطة بالحرس الثوري الإيراني.

قالت: "سنتخذ دوما كل الإجراءات الضرورية من أجل حماية أفرادنا وسنرد بالوقت والمكان اللذين نختارهما".

أكدت بقاء القوات الأميركية في سوريا من أجل ضمان استمرار هزيمة داعش. بيان البنتاغون في وقت سابق، أصدر "البنتاغون" بيانا نقل فيه عن الوزير لويد أوستن قوله: "بناء على توجيهات الرئيس بايدن، منحتُ القيادة العسكرية الوسطى الضوء الأخضر لتنفيذ ضربات جوية الليلة في شرقي سوريا ضد منشآت تابعة لمجموعات مرتبطة بالحرس الثوري".

أضاف أن الضربة الجوية لم تكن فقط ردا على الهجوم الأخير، إنما أيضا على سلسلة هجمات وقعت أخيرا ضد قوات التحالف في سوريا، وكان منفذوها مرتبطون بالحرس الثوري.

أكدت وزارة الدفاع الأميركية أن الضربة كانت دقيقة، ردا على مقتل المتعاقد والجنود الخمسة.

عولج اثنان من الجنود في المكان، بينما نقل الجرحى الثلاثة الآخرون للعلاج في العراق. تفاصيل الضربة قال المرصد السوري لحقوق الإنسان إن طائرة مجهولة قصفت مستودعا للذخيرة في مركز الحبوب ومركز التنمية الريفية مقابل اسكان الضباط في حي هرابش بمدينة دير الزور.

أضاف أن انفجارات وقعت في قرية الجفرا القريبة من مدينة دير الزور.

أسفر القصف عن انفجارات متتالية في مستودع للأسلحة وحرائق كبيرة،

ضربة سابقة بحسب المرصد، دوت في 22 مارس الجاري انفجارات بادية البوكمال بريف دير الزور قرب الحدود مع العراق.

كان مصدر الانفجارات منطقة قاعدة تتخذها الميليشيات الإيرانية موقعا لها، وتزامن الأمر مع تحليق طائرة مسيرة مجهولة في أجواء المنطقة.

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