ميقاتى: الحكومة لا تستطيع القيام بدورها فى ظل الفراغ الرئاسى

جدة - نرمين السيد - جاء ذلك فى تصريحات له عقب لقائه أمس الخميس برئيس مجلس النواب اللبنانى نبيه برى فى مقر رئاسة المجلس النواب بعين التينة فى العاصمة بيروت.

وأكد ميقاتى أنه لا يستطيع إبقاء الوضع على ما هو عليه حاليا، مشددا على أن الحكومة لا تستطيع أن تقوم بدورها مع مجلس نيابى معطل ومع عدم إنتخاب رئيس للجمهورية.

وأضاف ميقاتى أن إنتخاب الرئيس مسألة ضرورية وهو مدخل الحل للأزمات التى تعانى منها البلاد، داعيا من ينتقد عمل الحكومة إلى الذهاب لانتخاب رئيس للجمهورية ثم انعقاد مجلس النواب لإقرار المشاريع الإصلاحية.

وأوضح ميقاتى أنه بحث مع وفد صندوق النقد الدولى عدة مشاريع من القوانين الموجودة فى مجلس النواب التى يجب إقرارها، موضحا أن مشروعات القوانين قد لا تكون مثالية ولكن يجب السير بها.

وقال إن لبنان أمام ثلاث خيارات: إما الاتفاق مع صندوق النقد، أو الاتفاق الداخلى بما يؤدى إلى انتخاب رئيس واستقرار سياسى، أو ألا يحدث اتفاق أساسا، مشيرا إلى أنه قد بدا واضحا أن البعض قد اختار الخيار الأسوأ، وهو عدم الاتفاق بتاتا.

وختم ميقاتى تصريحاته قائلا: "من هو المستفيد من هذا الواقع؟ المواطن هو الذى يدفع الثمن وكل الطبقة السياسية مسؤولة عن ذلك".