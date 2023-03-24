فنلندا تعلن عن حزمة دعم عسكرى جديدة لـ أوكرانيا بالملايين

جدة - نرمين السيد - ووفقًا لشبكة "سكاى نيوز" البريطانية، قالت وزارة الدفاع الفنلندية إن البلاد ستقوم بتمويل التدريب على الدبابات بالإضافة إلى صيانتها، حيث أكد وزير الدفاع أنتى كاكونن مواصلة جهود فنلندا فى دعم أوكرانيا.

وكانت فنلدنا قد تعهدت البلاد بالفعل بإرسال ثلاث دبابات من طراز "ليوبارد 2" إلى أوكرانيا، ومع الإعلان عن ثلاث دبابات إضافية اليوم يرتفع العدد الإجمالى إلى ست دبابات.

يشار إلى أن فنلندا هى من بين عدة دول تعهدت بتقديم دبابات لأوكرانيا، فقد أعلنت ألمانيا فى يناير أنها سترسل 14 من دبابات "ليوبارد 2"، بينما تقول الولايات المتحدة الأمريكية إنها ستسلم دبابات "إم 1 أبرامز" لكييف لتعزيز دفاع أوكرانيا.