مظاهرات حاشدة فى باريس واشتباكات عنيفة فى مدن فرنسية

جدة - نرمين السيد - وبدأت المسيرات الحاشدة من ميدان "الباستيل"، الساحة الرمزية لانطلاق الثورة الفرنسية، وقد اكتظ كثير من المتظاهرين، من بينهم كبار سن وشباب ونساء، باتجاه ميدان "الأوبرا" فى الدائرة 9 فى العاصمة الفرنسية، حيث من المقرر أن تنتهى التظاهرة فى السابعة مساء، بحسب شرطة باريس.

وأعلن وزير الداخلية، جيرالد دارمانين، أنه تم نشر 12 ألف عنصر من أفراد الأمن، من بينهم 5 آلاف فى باريس.

ومنذ الصباح الباكر، تشهد عدة مدن فرنسية أخرى مسيرات ومظاهرات حاشدة، ففى مدينة مارسيليا "على الساحل الجنوبى لفرنسا"، وفقا للأرقام الصادرة عن الاتحاد العام للعمل "إحدى النقابات الفرنسية الكبرى"، تجمع نحو 280 ألف شخص، بينما أحصت الشرطة 16 ألف شخص فقط.

وفى غرب فرنسا، اندلعت اشتباكات فى مدينة "نانت" حيث ألقى المتظاهرون مقذوفات فى اتجاه الشرطة التى بدورها قامت بإطلاق الغاز المسيل للدموع لتفريقهم.

وفى مدينة "رين"، اندلعت مواجهات عنيفة بين المتظاهرين وأفراد الشرطة، التى استخدمت خراطيم المياه والغاز المسيل للدموع لتفريق المتظاهرين وشهدت المسيرات مشاركة 35 ألف متظاهر فى اليوم التاسع من الحراك المجتمعى وفقا للاتحاد العام للعمل، بينما أحصت السلطات الفرنسية 22 ألفا ومائتان شخص.

وفى مدينة "لوريان"، استهدف المتظاهرون مديرية الأمن الفرعية ومركز الشرطة واشتعلت النيران فى منصات متواجدة أمام مركز الشرطة وتم إلقاء مقذوفات على المبنى.

وبدوره، أدان وزير الداخلية، فى تدوينة قصيرة على موقع "تويتر"، هذه الاعتداءات التى وصفها بغير المقبولة ضد مديرية أمن المدينة ومركز شرطة "لوريان"، مؤكدا أن هذه الأعمال لا يمكن أن تمر دون عقاب.

وتأتى هذه التظاهرة فى إطار يوم جديد من الحشد والحراك المجتمعى بدعوة من الاتحاد النقابى، وهو اليوم التاسع من التعبئة والحشد ضد إصلاح نظام التقاعد، والذى يأتى بعد إقرار مشروع القانون نهائيا عبر لجوء الحكومة إلى المادة 49.3 من الدستور التى تتيح بتمرير مشروع القانون دون تصويت برلمانى.

وبحسب الشرطة الفرنسية، توقع نزول ما بين 600 ألف و800 ألف متظاهر على مدار اليوم فى جميع أنحاء فرنسا، من بينهم 40 ألفا إلى 70 ألفا فى باريس، كما من المتوقع أن يتواجد فى باريس حوالى 500 فرد من حركة "السترات الصفراء".

وتتجدد المظاهرات كل ليلة فى باريس وفى العديد من المدن الفرنسية الأخرى، منذ استخدام الحكومة المادة 49.3 من الدستور لتمرير المشروع بدون تصويت برلمانى، وتستمر التجمعات ليلا فى العديد من المناطق فى العاصمة، فى الميادين الرئيسية ك"الجمهورية" و"إيطاليا" و"الكونكورد"، وبشكل عفوى دون الحصول على إذن مسبق من مديرية أمن العاصمة للسماح بالتظاهرة، تندلع خلالها اشتباكات عنيفة بين أفراد الشرطة والعديد من المتظاهرين.

كما تأتى هذه المسيرات فى اليوم التالى من اللقاء التلفزيونى للرئيس الفرنسى إيمانويل ماكرون الذى دافع عن مشروعه الاصلاحى، مؤكدا ضرورته للحفاظ على موازنة نظام دفع المعاشات أولا بأول، قائلا: "هذا الإصلاح ضرورى وأقول للفرنسيين إنه أمر لا يسعدنى وكنت أود ألا أفعله، لكنه ضرورى".

وأكد أن نص مشروع إصلاح نظام التقاعد سيواصل مساره الديمقراطى وسيدخل حيز التنفيذ قبل نهاية العام.