العالم اليوم - مونتينيغرو تعتقل مؤسس عملة "تيرا" الملاحق من الإنتربول

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شهد محمد - ابوظبي في الجمعة 24 مارس 2023 03:26 صباحاً - أعلن وزير الداخلية في مونتينيغرو توقيف دو كوون، مؤسس العملة المشفرة "تيرا" الملاحق بموجب مذكّرة حمراء للشرطة الجنائية الدولية "إنتربول".

وأعلن الوزير فيليب أدجيتش على تويتر أن "شرطة مونتينيغرو أوقفت شخصا يشتبه بأنه أحد الفارين الأكثر ملاحقة في العالم" الكوري الجنوبي دو كوون، أحد الشركاء المؤسسين لتيرافورم لابز ورئيسها التنفيذي.

وكان المشتبه به قد أوقف في مطار العاصمة بودغوريتسا وبحوزته "وثائق مزوّرة".

وتابع "نحن بانتظار تأكيد رسمي لهويته".

وكانت هيئة الأوراق المالية والبورصات في الولايات المتحدة قد وجّهت لدو كوون في منتصف فبراير الاتهام "بتدبير عملية احتيال بمليارات الدولارات على شكل أصول مشفرة".

دو كوون ومذكرة حمراء دولية

كانت الشرطة الجنائية الدولية "إنتربول" قد أصدرت في سبتمبر مذكّرة حمراء لتحديد مكان تواجده، بناء على طلب النيابة العامة في كوريا الجنوبية. وكانت النيابة العامة قد طلبت من وزارة الخارجية الكورية الجنوبية إلغاء جواز سفره، مؤكدة أن دو كوون "فار ".

كان تدهور "تيرافورم لابز" وانهيار العملة المشفرة "تيرا" العام الماضي قد أديا إلى خسارة مستثمرين حوالى 40 مليار دولار، ما أحدث اضطرابات كبرى في الأسواق العالمية للعملات المشفرة .

طرحت تيرافورم لابز العملة المشفرة "تيرا" التي وصفت بأنها من العملات المستقرة .

من حيث المبدأ، عادة ما تكون قيمة العملة المستقرة مدعّمة بالعملة التقليدية أو الأصول الملموسة، مما يضمن للمستثمرين مزيدا من الاستقرار في عالم العملات المشفرة الشديد التقلب .

لكن استقرار بعض من هذه العملات المشفرة لا تضمنه احتياطيات العملة بل خوارزميات تجري التقييم استنادا إلى العرض والطلب على عملات مشفرة أخرى، وهو كان عليه وضع "تيرا".