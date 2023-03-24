الاردن يدين مصادقة الكنيست على قانون يسمح بعودة المستوطنين إلى 4 مستوطنات

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صنعاء - ميسرا اسماعيل في الجمعة 24 مارس 2023 12:00 صباحاً - دوت الخليج :- دانت وزارة الخارجية وشؤون المغتربين مصادقة الكنيست الإسرائيلي، اليوم الثلاثاء، على قانون يسمح بعودة المستوطنين إلى 4 مستوطنات في الضفة الغربية.

وأكّد الناطق الرسمي باسم الوزارة السفير سنان المجالي، أن التوسع الاستيطاني خرقٌ صارخٌ وانتهاكٌ جسيمٌ للقانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية وفي مُقدمها قرار مجلس الأمن رقم 2334، الذي يعتبر الاستيطان غير شرعي في جميع الأراضي الفلسطينية المحتلة.

وشدد على أن مثل هذه الإجراءات تعرقل الجهود المبذولة لخفض التصعيد والتوصل إلى التهدئة، والعمل من أجل الوصول إلى سلام عادل وشامل ودائم.

وقال الناطق الرسمي إن الممارسات الأحادية التي تقوم بها إسرائيل، القوة القائمة بالاحتلال، من بناءٍ للمستوطنات وتوسيعها، ومصادرة الأراضي وتهجير الفلسطينيين هي ممارسات لا شرعية ولا قانونية ومرفوضة ومدانة تمثل انتهاكاً خطيراً للقانون الدولي الإنساني، وتقويضاً لأسس السلام، وجهود حلّ الصراع، وتحقيق السلام الشامل والعادل وفرص حلّ الدولتين.

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