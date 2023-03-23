قادة الاتحاد الأوروبي يؤيدون خطة لتسريع نقل الذخيرة إلى أوكرانيا

حمدي عبدالله - القاهرة في الخميس 23 مارس 2023 10:26 مساءً - أبدى قادة الاتحاد الأوروبي في قمة بروكسل دعمهم خطة لتسريع نقل الذخيرة إلى أوكرانيا وعمليات الشراء المشتركة وزيادة الإنتاج العسكري.

وجاء في البيان الختامي للقمة: "يرحب المجلس الأوروبي بالاتفاق الذي تم التوصل إليه في مجلس الاتحاد الأوروبي بشأن الإمداد العاجل بذخيرة المدفعية لأوكرانيا، وكذلك، إذا لزم الأمر، الصواريخ، بما في ذلك من خلال عمليات الشراء المشتركة وجذب الأموال من صندوق السلام الأوروبي".

في الوقت نفسه، يتم التأكيد على أن عمليات التسليم هذه يجب أن تتم دون المساس بالقدرة الدفاعية للدول الأوروبية الفردية.

وأعلن مسؤول السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي، جوزيب بوريل، يوم الأربعاء، أنه سيقترح على وزراء دفاع الاتحاد الأوروبي، تقديم المزيد من الذخائر الموجودة في المخازن الأوروبية إلى أوكرانيا.

وقال بوريل في تصريحات للصحفيين قبيل اجتماع غير رسمي لوزراء دفاع الاتحاد الأوروبي في ستوكهولم، إن "أوكرانيا تحتاج إلى المزيد من الذخائر وسأقترح منحها المزيد من الذخائر المتواجدة في المخازن الأوروبية حاليا".

وأضاف بوريل أن آلية "مرفق السلام والأمن" مستعدة لتخصيص مبلغ أولي يقدر بـ 100 مليون دولار لدعم كييف بالذخائر التي تحتاجها.