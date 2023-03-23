بريطانيا: زيارة بوتين لشبه جزيرة القرم وماريوبول محاولة واضحة لتشتيت الانتباه

حمدي عبدالله - القاهرة في الخميس 23 مارس 2023 09:29 مساءً - قال السفير البريطاني لدى منظمة الأمن والتعاون في أوروبا نيل بوش، اليوم الخميس، بأن زيارة رئيس روسيا فلاديمير بوتين لشبه جزيرة القرم وإلى ماريوبول، هي محاولة واضحة لتشتيت الانتباه.

وأضاف بوش في بيان له خلال اجتماع المنظمة وفقا لما أورده الموقع الرسمي للحكومة البريطانية، إن "بوتين أظهروا تجاهلًا قاسيًا للمعاناة التي يلحقها بالأرض الأوكرانية".

وأشار إلي أن الهجمات الروسية أثرت على البنية التحتية لأوكرانيا على الدولة بأكملها، ومنذ أن كثفت روسيا هجماتها الصاروخية وطائرات بدون طيار على البنية التحتية الوطنية الحيوية في أكتوبر الماضي تُركت مناطق بأكملها وملايين الأشخاص دون كهرباء وتدفئة ومياه لفترات طويلة.

وأكد السفير البريطاني أن زيارة بوتين إلى ماريوبول ساعدت في تسليط الضوء مرة أخرى على العلامة التي لا تمحى التي تركها على المدينة، مشيرا إلى زيارته المذكورة بمستشفى الولادة الذي تعرض لهجوم صاروخي روسي العام الماضي، مما أدى إلى مقتل أم وطفلها المولود حديثًا.

وأضاف السفير البريطاني لدى منظمة الأمن والتعاون في أوروبا نيل بوش"يمكن لبوتين إنهاء هذه الفظائع على الفور، من خلال وقف الهجمات على المدنيين والبنية التحتية الوطنية المدنية، وعن طريق سحب قواته من الأراضي الخاضعة لسيادة أوكرانيا، لكنه اختار عدم القيام بذلك".

واختتم بوش بأن المملكة المتحدة مصممة على السعي لتحقيق العدالة لأولئك الموجودين في ماريوبول وفي جميع أنحاء أوكرانيا، مضيفا أن المملكة المتحدة إلى جانب المجتمع الدولي ستواصل تزويد المحكمة الجنائية الدولية بالتمويل والخبرة لضمان تحقيق العدالة ودعم أوكرانيا.