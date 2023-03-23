العالم اليوم - أوكرانيا تتراجع عن إعلانها انسحاب روسيا من مدينة قرب خيرسون

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شهد محمد - ابوظبي في الخميس 23 مارس 2023 09:22 مساءً - أكدت هيئة الأركان الأوكرانية، الخميس، أنها أخطأت بإعلانها انسحاب الجيش الروسي من مدينة نوفا كاخوفكا الواقعة على الجهة المقابلة من نهر دنيبرو في منطقة خيرسون في جنوب أوكرانيا.

وكان الجيش الأوكراني قال في وقت سابق من الخميس، إن القوات الروسية انسحبت من مدينة نوفا كاخوفكا.

وقالت هيئة الأركان الأوكرانية عبر تلغرام "المحتلون لا يزالون متواجدين مؤقتا في نوفا كاخوفكا. المعلومة حول الانسحاب المفترض للعدو من هذه البلدة نشرت إثر استخدام غير صحيح للبيانات المتوافرة".

روسيا تنفي

من جهته، نفى مسؤول عينته السلطات الروسية في منطقة خيرسون بجنوب أوكرانيا أن يكون الجيش الروسي انسحب من مدينة نوفا كاخوفكا.

وقال فلاديمير سالدو على تلغرام: "أعلن رسميا أن كل العسكريين الروس في نوفا كاخوفكا وكذلك في مناطق أخرى على الضفة اليسرى لنهر دنيبرو لا يزالون في مواقعهم".

زيارة زيلينسكي

يأتي ذلك فيما قام الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، يوم الخميس، بزيارته الثالثة خلال يومين إلى المناطق التي تعد الأكثر تأثرا بالحرب الروسية، وذلك في جولة بمنطقة خيرسون جنوبا.

وتمت استعادة خيرسون من قبضة القوات الروسية مؤخرا.

الهجوم الكبير اقترب

أشار قائد كبير في كييف إلى أن هجوما مضادا أوكرانيا يختمر وقد يحدث "قريبا جدا".

واستعادت أوكرانيا السيطرة على عاصمة منطقة خيرسون، التي تسمى أيضا خيرسون، نهاية العام الماضي، مما أدى إلى طرد الروس الذين استولوا على المدينة في الأسابيع التي أعقبت بدء العملية العسكرية الروسية قبل أكثر من عام.

ويمثل نهر دنيبر الآن خط المواجهة في المنطقة، التي لا تزال محتلة جزئيا.