ألمانيا تطلب 100 مركبة مدرعة قتالية من النمسا

حمدي عبدالله - القاهرة في الخميس 23 مارس 2023 08:24 مساءً - كشفت الحكومة الألمانية اليوم الخميس عن عزمها طلب شراء أكثر من 100 مركبة مدرعة قتالية طراز "بوكسر" من النمسا، في محاولة جارية بالفعل لتحديث قواتها.

وأعلنت وزارة الدفاع في برلين أن البلدين وقعا اتفاق تعاون لتوريد مركبات قتالية ذات عجلات، ومزودة بمدافع أتوماتيكية 30 مليمترا.

والاتفاق جزء من صندوق بقيمة 100 مليار يورو (108 مليارات دولار) مخصصة لتحديث الجيش الألماني. وتمت الموافقة على الصندوق بعد ثلاثة أيام من انطلاق الغزو الروسي الشامل لأوكرانيا العام الماضي.

ومن المقرر أن تحل مركبات "بوكسر" محل مركبات "فيسيل2 " الأصغر حجما، والتي يستخدمها الجيش الألماني حاليا.

ووفقا لوزارة الدفاع الألمانية، عملية إنتاج المركبات الجديدة جارية بالفعل، ومن المتوقع أن يتم تسليم الوحدات الأولى في عام 2025.