أوكرانيا تعلن انسحاب القوات الروسية من جنوب خيرسون

حمدي عبدالله - القاهرة في الخميس 23 مارس 2023 08:24 مساءً - أعلن رئيس أركان الجيش الأوكراني مساء اليوم الخميس انسحاب القوات الروسية من جنوب خيرسون، وذلك وفقا لشبكة «العربية» الإخبارية.

في سياق متصل، قال رئيس فاجنر يفجيني بريجوجن اليوم الخميس إن أوكرانيا تنشر أكثر من 80 ألف جندي حول باخموت.

وأمس الأربعاء، قال مكتب الرئيس الأوكراني، فولوديمير زيلينسكي إنه زار قوات بلاده قرب مدينة باخموت، الواقعة على الخطوط الأمامية للقتال، اليوم الأربعاء وسلم ميداليات للمقاتلين.

وكتب زيلينسكي على تطبيق تيليجرام أسفل لقطات مصورة له وهو يسلم الميداليات للجنود: “تشرفت بوجودي هنا اليوم لتقديم جوائز لأبطالنا لمصافحتهم وشكرهم على حماية سيادة بلادنا”.



هجوم أوكراني مضاد

والاثنين الماضي، قال يفجيني بريجوجن رئيس مجموعة فاجنر العسكرية الروسية الخاصة لوزير الدفاع سيرجي شويجو في رسالة نُشرت إن الجيش الأوكراني يخطط لهجوم يهدف إلى فصل قوات فاجنر عن الحشد الرئيسي للقوات الروسية في شرق أوكرانيا.

وفي الرسالة التي نشرتها الخدمة الإعلامية لبريجوجن، قال إن الهجوم مخطط لشنه في أواخر مارس أو أوائل أبريل.

وطلب رئيس فاجنر من من شويجو اتخاذ جميع التدابير لمنع حدوث ذلك الهجوم، الذي قال إن من شأنه أن يؤدي إلى “عواقب سلبية” لمساعي الجيش الروسي في أوكرانيا.

تدمير 20 ألف منشأة عسكرية

وفي وقت سابق من الأربعاء، قال وزير الدفاع الروسي، سيرجي شويجو إن القوات الجوية الروسية دمرت أكثر من 20 ألف منشأة عسكرية أوكرانية، وقامت بـ 140 ألف طلعة جوية في إطار العملية العسكرية الروسية الخاصة في أوكرانيا.

وأضاف شويجو، خلال اجتماع بمقر وزارة الدفاع الروسية، أن ما يصل إلى 90% من أطقم الطيران العملياتي والتكتيكي، و60% من أطقم الطيران الاستراتيجي وطويل المدى و85% من أفراد المجمعات ذات المركبات الجوية المسيرة للقوات المسلحة الروسية تلقوا خبرة قتالية خلال العملية العسكرية الروسية الخاصة.

الحرب الروسية الأوكرانية

وأشار إلى أن من بين تلك الطلعات الجوية مهام لا تقل أهمية في منطقة العملية العسكرية الخاصة من قبل طياري النقل العسكري، ممن يقومون بتسليم البضائع والأفراد على مدار الساعة.

وأكد شويجو على أهمية القوات الجوية في الحرب الحديثة، والتي “لا تقدر بثمن”، وقال: “هذا ما تؤكده النزاعات المسلحة في العقود الأخيرة”، محددا مهمة زيادة القدرات القتالية ومستوى تدريب الأفراد في هذه الصنوف.

شبه جزيرة القرم

وأضاف الوزير أن محاولة لضرب أهداف روسية في شبه جزيرة القرم وسيفاستوبول بثلاث طائرات مسيرة جرت صباح اليوم، تم تدميرها جميعا.

وشدد الوزير على استكمال تحديث نظام الدفاع الصاروخي هذا العام، وبحلول نهايته، ستصل حصة الأسلحة الحديثة في القوات الجوية إلى 85%، وستدخل محطة التحكم الفضائي “رازفيازكا” إلى الخدمة.

ونوه شويجو إلى أن الولايات المتحدة الأمريكية تعمل على تعزيز وجودها العسكري في منطقة آسيا والمحيط الهادئ وإنشاء “هيكل أمني أمريكي” في المنطقة لمواجهة روسيا والصين.

وأوضح الوزير أنه من أجل إنشاء منطقة للسيطرة المستمرة على الوضع بطول سواحل جزر الكوريل بجزيرة باراموشير، فقد بدأ قسم من نظام صواريخ “باستيون” خدمته القتالية اعتبارا من ديسمبر 2022.