العالم اليوم - بديل غذائي رخيص.. خطة مصرية للتوسع في تربية "عيش الغراب"

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شهد محمد - ابوظبي في الخميس 23 مارس 2023 08:17 مساءً - كشف مسؤول حكومي مصري لموقع "دوت الخليج" عن خطة للتوسع في تربية وإنتاج فطر عيش الغراب المحاري كبروتين غذائي مهم "ليس بديلا للحوم والبروتين الحيواني بقدر ما يكون مساعدا لتخفيف الضغوط الاقتصادية".

البداية من دورة تدريبية قبيل بدء شهر رمضان بساعات، أعلنت وزارة الزراعة المصرية عن تنظيم دورة تدريبية حول تربية عيش الغراب المحاري باستخدام المخلفات الزراعية، واستخدامات هذا الفطر كغذاء بطرق طهي مختلفة لما له من قيمة غذائية مرتفعة وبروتين جيد.

أوضحت الوزارة أن الدورة التي شهدت إقبالا كبيرا من المواطنين الراغبين في الاستفادة، انعقدت بالنوبارية في محافظة البحيرة شمالي القاهرة، مؤكدة أن ذلك يأتي في إطار رفع الوعي بمفهوم الأمن الغذائي وبدائل الحلول للوفرة والإتاحة في ظل المرحلة الصعبة التي يمر بها العالم. غذاء مهم رئيس وحدة المخلفات بالمركز الإقليمي للأغذية والأعلاف في وزارة الزراعة، الدكتور عادل بكر، قال لموقع "دوت الخليج" إن فطر عيش الغراب يمثل غذاء مهما ومليئا بالمعادن والبروتين اللازم لجسم الإنسان وهو يعد في منطقة وسط بين البروتين النباتي والحيواني، وبالتالي يمكن الاعتماد عليه كوجبات مساعدة بالتبادل مع اللحوم والبروتين النباتي وليس كبديل لهما، لأن صحيا لا يفضل أن يعتمد جسم الإنسان على نوع بروتين واحد. شدد على أن خطة التوعية بتربية عيش الغراب تم تنفيذها حتى الآن بعدة محافظات وسيتم الاستمرار حتى تشمل الخطة جميع محافظات الجمهورية. كيف يجري استزراع عيش الغراب؟ بذور فطر عيش الغراب يتم تجهيزها بتركيبات عضوية معينة في المركز وبعض الشركات الزراعية المتخصصة ويمكن لمن يرغب الحصول عليها بسهولة.

تتم تربية الفطر على المخلفات الزراعية والأعلاف مما يحقق الاستغلال الأمثل لتلك المخلفات والحفاظ على البيئة.

تمكن تربية الفطر على أرفف المطبخ أو في أي مساحة بالمنزل حيث أنه لا يحتاج إلى ضوء ولا أسمدة ولا مبيدات وفقط يحتاج ترطيب المخلفات الزراعية برزاز المياه.

تتم بسترة المخلفات الزراعية أولا بالماء المغلي ثم تجفيفها ووضع الفطر عليها والإغلاق عليها بأكياس لفترة أسبوع وبعد نمو الفطر يتم فتح الأكياس والترطيب بالماء.

ينضج عيش الغراب في فترة شهرين وكل كيلو من بذور الفطر ينتج 5 كيلو من المحصول الناضج.

يمكن تربية الفطر لاستخدامه كغذاء شخصي أو كمشروع للتجارة حيث أن كيلو عيش الغراب الطازج يتخطى 50 جنيها.

يستخدم عيش الغراب في وجبات عديدة مثل الدجاج بالمشروم والبيتزا بالمشروم والأغذية التي يدخل فيها هي الأغلى.

مصر حتى الآن لا تنتج ما يكفي حجم استهلاكها من فطر عيش الغراب وتستورد من الخارج، والهدف تحقيق الاكتفاء الذاتي والتصدير أيضا.

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