العالم اليوم - أوكرانيا تعلن انسحاب القوات الروسية من مدينة قريبة من خيرسون

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شهد محمد - ابوظبي في الخميس 23 مارس 2023 08:17 مساءً - قال الجيش الأوكراني، الخميس، إن القوات الروسية انسحبت من مدينة نوفا كاخوفكا الواقعة على الجهة المقابلة من نهر دنيبرو في منطقة خيرسون في جنوب أوكرانيا.

وأوضحت وزارة الدفاع الأوكرانية عبر تلغرام "في 22 مارس 2023 (الأربعاء)، غادرت كل وحدات جيش الاحتلال المنتشرة في نوفا كاخوفكا في منطقة خيرسون، هذه المدينة".

وتعذر التحقق من هذه المعلومات من مصدر مستقل على الفور.

يأتي ذلك فيما قام الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، يوم الخميس، بزيارته الثالثة خلال يومين إلى المناطق التي تعد الأكثر تأثرا بالحرب الروسية، وذلك في جولة بمنطقة خيرسون جنوبا.

وتمت استعادة خيرسون من قبضة القوات الروسية مؤخرا.

وأشار قائد كبير في كييف إلى أن هجوما مضادا أوكرانيا يختمر وقد يحدث "قريبا جدا".

واستعادت أوكرانيا السيطرة على عاصمة منطقة خيرسون، التي تسمى أيضا خيرسون، نهاية العام الماضي، مما أدى إلى طرد الروس الذين استولوا على المدينة في الأسابيع التي أعقبت بدء العملية العسكرية الروسية قبل أكثر من عام.

ويمثل نهر دنيبر الآن خط المواجهة في المنطقة، التي لا تزال محتلة جزئيا.