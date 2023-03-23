بيونغ يانغ ترسل تحذيراً لواشنطن

بيونغ يانغ ترسل تحذيراً لواشنطنوجهت كوريا الشمالية تحذيرا شديد اللهجة لواشنطن من أن أي محاولات لنزع سلاح بيونغ يانغ النووي، ستعد إعلانا للحرب.

وحسب وكالة الأنباء المركزية الكورية الشمالية اليوم الخميس : جاء التحذير في بيان من المدير العام لإدارة المنظمات الدولية في وزارة الخارجية الكورية الشمالية جو تشول-سو، وردا على دعوة الولايات المتحدة مجلس الأمن إلى إصدار قرار ضد إطلاق الصواريخ وانتهاكات حقوق الإنسان في كوريا الشمالية، وذلك في جلسة المجلس في نيويورك يوم الاثنين.

وكانت سفيرة الولايات المتحدة لدى الأمم المتحدة، ليندا توماس غرينفيلد، دعت جميع الدول الأعضاء إلى الانضمام إلى تلك الخطوة والعمل على إخلاء كوريا الشمالية من الأسلحة النووية "بالكامل وعلى نحو قابل للتحقق ولا رجعة فيه".

ورد جو على ذلك في بيان "أطلقت ممثلة الولايات المتحدة لدى الأمم المتحدة مرة أخرى ... سلسلة من الشعارات حول نزع السلاح النووي بالكامل عفا عليها الزمن وحول "وضع حقوق الإنسان".

وأضاف: "يجب على أي قوة أن تضع في اعتبارها أنه إذا حاولت نزع السلاح النووي من كوريا الشمالية، فسيتم التعامل معها بحزم وفقا لقانون سياسات القوة النووية".

وحذر من أن "الضغط على كوريا الشمالية للتخلي عن أسلحتها النووية يعني تحديدا إعلانا للحرب".