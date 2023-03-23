عاجل.. الجيش الأوكرانى يعلن انسحاب روسيا من منطقة فى خيرسون

جدة - نرمين السيد - يذكر أن الرئيس الأوكرانى، فولوديمير زيلينسكى، زيارة إلى منطقة خيرسون، حيث تعهد باستعادة الأمور إلى وضعها الطبيعى فى المدينة.
خيرسون مدينة تابعة لأوكرانيا، وحدث عليها صراع كبير تزامنا مع الحرب الروسية الأوكرانية، حيث تعد المدينة ميناء مهما على البحر الأسود ونهر دنييبر، ومركزا كبيرا لصناعة بناء السفن.
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