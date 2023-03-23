العالم اليوم - الكونغرس يستجوب رئيس "تيك توك" بشأن المحتوى "الخطير"

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شهد محمد - ابوظبي في الخميس 23 مارس 2023 07:20 مساءً - اتهم المشرعون في جلسة استماع بالكونغرس، يوم الخميس، "تيك توك" بتقديم محتوى ضار وإحداث "أزمة عاطفية" للمستخدمين الشباب، وذلك خلال استجواب الرئيس التنفيذي للتطبيق المملوك للصين بشأن التأثير الهائل للشركة على المراهقين في الولايات المتحدة.

جلسة استماع ساخنة

بدأت النائبة الجمهورية كاثي ماكموريس رودجرز جلسة الاستماع مع الرئيس التنفيذي لــ"تيك توك"، شو زي تشيو قائلة إنه في غضون دقائق من إنشاء حساب على التطبيق الصيني، تعزز خوارزمية المحتوى محتوى إيذاء النفس واضطراب الأكل، وتشجع التحديات "الخطيرة" التي يمكن أن يعرض حياة الأطفال للخطر.

قال فرانك بالوني ، الناءب الديمقراطي عن ولاية نيو جيرسي، إن المحتوى على "تيك توك": "أدى إلى تفاقم مشاعر التوتر العاطفي" لدى الأطفال. وأدلى تشيو بشهادته في أول ظهور له أمام الكونغرس.

بيانات المستخدمين

استجوب المشرعون المسؤول الصيني حول ما إذا كان يمكن الوصول إلى بيانات المستخدم الخاصة بالأميركيين من قبل الحكومة الصينية، وكذلك كيفية منع المحتوى الضار من الوصول إلى المستخدمين الشباب.

لفت الجمهوري بوب لاتا إلى أنه وأثناء سماع فتاة تبلغ من العمر 10 سنوات اختنق أثناء قيامها بما يسمى "تحدي التعتيم" من مقاطع الفيديو المنشورة على التطبيق.

قال لاتا إنه لا ينبغي حماية تيك توك بموجب القسم 230 من قانون آداب الاتصالات لعام 1996، وهو قانون يمنح عمومًا منصات الإنترنت حصانة للمحتوى الذي ينشئه المستخدمون.

يشار إلى أن تطبيق تيك توك طرح المزيد من أدوات الرقابة مؤخرًا، وقالت الشركة في وقت سابق من هذا الشهر إنها في المراحل الأولى من تطوير ميزة تسمح للآباء بمنع أبنائهم المراهقين من مشاهدة مقاطع الفيديو التي تحتوي على كلمات أو علامات تصنيف معينة.

مطالب بحظر التطبيق

تأتي الجلسة في لحظة حاسمة بالنسبة لـ"تيك توك" حيث تواجه إدارة الرئيس الأميركي جو بايدن ضغوطًا متزايدة من المشرعين لحظر التطبيق في البلاد لأسباب تتعلق بالأمن القومي.

ما سبب قلق الإدارة الأميركية؟

• تشعر حكومات دول عدة، من بينها أميركا، بالقلق من إمكانية قيام شركة "بايت دانس" بإعطاء سجل التصفح أو بيانات أخرى متعلقة بالمستخدمين للحكومة الصينية، أو الترويج لدعاية ومعلومات مضللة.

• تطبيق تيك توك يعد أحد سبب النزاعات بين الصين وحكومات أخرى حول مجالي التكنولوجيا والأمن.

• من المقرر أن يتحدث شو زي تشيو، الرئيس التنفيذي لتيك توك، اليوم الخميس أمام لجنة في الكونغرس الأميركي لإثبات سبب عدم حظر التطبيق الذي يحظى بشعبية كبيرة.

• حظرت الولايات المتحدة وبريطانيا وبرلمان نيوزيلندا تطبيق تيك توك على الهواتف التي تصدرها