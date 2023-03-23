«القاهرة الإخبارية» تعرض تقريرا عن خطة الصين للسلام بين روسيا وأوكرانيا

جدة - نرمين السيد - قال التقرير: "كل يرى السلام من وجهة نظره، فمع إعلان الصين خطة السلام الروسية الأوكرانية، ثارت ضدها دول ورحبت بها أخرى من أجل إنهاء الصراع، فهل هى خطة واقعية؟".

وأضاف: "خطة السلام الصينية تتضمن 12 بندا أساسيا أبرزها التأكيد على احترام سيادة الدول والتخلى عن عقلية الحرب الباردة، ووقف الأعمال العدائية واللجوء إلى طاولة المفاوضات بدعم من المجتمع الدولي، وحلا للأزمة الإنسانية من خلال الأمم المتحدة وحماية المدنيين وتبادل الأسرى".

وتابع: "وتضمنت الخطة بنودا أخرى تتعلق بأهمية الحفاظ على سلامة المنشآت النووية وتقليص الأخطار الاستراتيجية النووية التى قد تنجم عن الصراع بالإضافة إلى عودة تصدير الحبوب وفق اتفاق البحر الأسود، بالإضافة إلى وقف العقوبات أحادية الجانب والحفاظ على سلاسل الصناعة والتوريد".

واستطرد: "ويتناول البند الأخير دعم مرحلة إعادة الإعمار فى أوكرانيا".

وأكد: "الرئيس الأوكرانى تفاعل مع الخطة الصينية ضمن الترحيب بأى مبادرة تحاول تفكيك خيوط الأزمة، وفيما يتعلق ببعض بنود الخطة فقد وافق عليها وتحفظ على بنود أخرى، فيما سارعت الإدارة الأمريكية برفض أى تسوية سلمية برعاية غريمتها الصين ووصفتها بغير المنطقة واتهمت الخطة الصينية بدعم روسيا ببقائها فى المناطق التى احتلتها بل وشككت فى نوايا بكين".