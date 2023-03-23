العالم اليوم - جورج خباز يكشف كواليس دوره في "النار بالنار"

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شهد محمد - ابوظبي في الخميس 23 مارس 2023 06:22 مساءً - وصف الممثل اللبناني جورج خباز شخصيّة عزيز الّتي يجسّدها في المسلسل الرمضاني "النار بالنار".

وأوضح خباز في حديث لموقع "دوت الخليج"، أن العمل برمته يحمل رسالة إنسانية ويجمع بين الطابع التاريخي والرومنسي في آن معا.

وبحسب خباز، فإن عزيز ذو شخصيّة انطوائيّة من سكّان الحي الذي تدور فيه أحداث العمل، والذي يطرأ عليه تغيير ديموغرافي كبير بسبب النزوح السوري إلى لبنان.

ويتألف المسلسل من 30 حلقة، وتم تصويره في أحد الأحياء السكنية في منطقة سد البوشرية شرق العاصمة اللبنانية بيروت.

ولفت خباز إلى أن "الشخصية التي يقوم بدورها في المسلسل تشكل بحد ذاتها جدلية كما أنها تحتوي على الكثير من الصراعات الداخلية بسبب التاريخ الأليم الذي عاشته."

و"تدور القصة في حارة واحدة ويشعر أحد أبطالها (عزيز) بالضغط الذي يمارس عليه شخصيا، القصة بحد ذاتها جريئة وتناقش العلاقة بين الشعبين السوري واللبناني".

وتابع: "كلي أمل بأن يلقى عملنا الرواج والصدى الطيب بعد كل هذا التعب".

ووصف خباز أداء زملائه الممثلين بالممتاز، قائلا: " الفنانة السورية كاريس بشار ممثلة قديرة متمكنة ".

وأضاف: "تبقى شهادتي بالممثل السوري عابد فهد مجروحة"، مشيراً إلى مشاركة مجموعة من الممثلين اللبنانيين في المسلسل بينهم طوني عيسى وزينة مكي.

وتدور قصة المسلسل حول مدرسة سورية هربت من وطنها الذي مزقته الحرب، لتجد نفسها عالقة في بيروت، وحيدة وبدون أوراق ثبوتية، فيتوجب عليها مقاومة الواقع بهدف الاستمرار والعيش في مدينة لا تعرفها قط.