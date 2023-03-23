الصين تطرح خطة لتحسين النظام الطبي والصحي

حمدي عبدالله - القاهرة في الخميس 23 مارس 2023 05:31 مساءً - تهدف الصين إلى تحسين نظامها الطبي والصحي خلال السنوات القليلة المقبلة؛ من أجل تعزيز قدرات الوقاية والسيطرة والاستجابة الطارئة للأمراض الرئيسية بشكل كبير، بحسب خطة الحكومة المركزية التي نشرتها وكالة أنباء الصين الجديدة "شينخوا".

وأظهرت الخطة أن الصين ستقوم بزيادة القوى العاملة الطبية والصحية، خاصة أولئك الذين يعملون في المناطق والمجتمعات الريفية، بحسب وكالة بلومبرج للأنباء.

وستعمل الصين على تحسين نظام المراقبة والإنذار المبكر وتعزيز القدرة على الكشف المبكر عن حالات تفشي الأمراض الرئيسية.