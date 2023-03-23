الرئيس الفنلندي يوقع وثائق انضمام بلاده إلى حلف الناتو

حمدي عبدالله - القاهرة في الخميس 23 مارس 2023 05:31 مساءً - ذكرت تقارير إعلامية اليوم الخميس، أن الرئيس الفنلندي سولي نينيستو، وقع على القوانين الخاصة بانضمام بلاده إلى حلف "الناتو" في اجتماع لحكومة البلاد اليوم



فنلندا توقع على وثائق الانضمام للناتو

وتجدر الإشارة إلى أن هذه تعتبر هي النقطة الأخيرة في التصديق على جميع الوثائق اللازمة على المستوى الوطني، حيث صدق الرئيس على اقتراح الحكومة بالموافقة على معاهدة الانضمام إلى حلف "الناتو" ودخولها حيز التنفيذ وكذلك الاتفاقية الخاصة بوضع منظمة حلف "الناتو" والممثلين الوطنيين والموظفين الدوليين.

وتمت الموافقة على طلب هلسنكي للانضمام إلى "الناتو" من قبل 28 دولة من أصل 30، باستثناء هنغاريا وتركيا، ومن المتوقع أن تصبح فنلندا عضوا كامل العضوية في الحلف فور الانتهاء من تصديق هذين البلدين.

كشفت تقارير إعلامية، الجمعة، أن برلمان المجر سيصادق على انضمام فنلندا إلى حلف شمال الأطلسي "الناتو" في نهاية شهر مارس الجاري.

تركيا تبدأ في إجراءات الموافقة على انضمام فنلندا للناتو

وفي وقت سابق أعلن الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، عن بدء إجراءات الموافقة على انضمام فنلندا لحلف شمال الأطلسي "الناتو"، موجها البرلمان بالموافقة على القرار.

وقال الرئيس التركي: "إن فنلندا اتخذت خطوات ملموسة تجاه مخاوفنا الأمنية..ودعم فنلندا لعضوية أنقرة في الاتحاد الأوروبي مهم للغاية بالنسبة لنا".

وأضاف الرئيس التركي:" الدولة الوحيدة في الناتو التي تقاتل الإرهابيين هي تركيا..وأعمل لوقف الحرب في أوكرانيا عبر القنوات الدبلوماسية".

وتابع:" نسعى لتطوير التبادل التجاري وتعزيز الاستثمار المشترك مع فنلندا..نشكر تضامن حكومة فنلندا ودعمها لنا خلال الزلزال".

ويوم الأربعاء الماضي، قال الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، إن أنقرة قد توافق قريبًا على طلب فنلندا للانضمام إلى حلف شمال الأطلسي “الناتو”.

مستعدون للوفاء بمهمتنا

وحسب وكالة أنباء "الأناضول" التركية، قال أردوغان: "نحن مستعدون للوفاء بمهمتنا والوفاء بوعودنا"، لافتا إلى أن الرئيس الفنلندي سولي نينيستو سيزور تركيا اليوم 17 مارس.

وشدد الرئيس التركي على أن النظر في طلب هلسنكي سيمضي وفقًا للإجراءات المقبولة.

وعلى الجانب الآخر وفي ظل عدم حل الخلاف بين حلف شمال الأطلسي "ناتو" مع تركيا، تعد الحكومة السويدية مواطنيها للانضمام للحلف بعد انضمام فنلندا.

وقال رئيس الوزراء السويدي أولف كريسترسون في مؤتمر صحفي في ستوكهولم: "احتمالية حدوث ذلك بسرعات مختلفة ارتفعت"، وأضاف أنه "في حال التصديق على بروتوكولات دخول فنلندا أولًا، السويد ستكون أكثر أمنًا بوجود فنلندا داخل الناتو عن خارجه".

طلب الانضمام للناتو

وكانت السويد وفنلندا قد قررتا بعد الغزو الروسي لأوكرانيا في فبراير 2022، التقدم بطلب للانضمام للناتو بعد فترة طويلة من عدم الانحياز العسكري، وقد صدقت جميع الدول الـ30 الأعضاء بالحلف على دخولهما منذ فترة طويلة، ما عدا المجر وتركيا.

وتعيق أنقرة عملية الانضمام منذ أشهر، وترجع ذلك إلى عدم وجود التزام سويدي لمواجهة المنظمات الارهابية مثل حزب العمال الكردستاني المحظور.

وقبل أيام، أعلن البرلمان المجري عن تأجيل التصويت مجددا على انضمام السويد وفنلندا إلى حلف شمال الأطلسي "الناتو".

ورفضت المجر الموافقة على انضمام فنلندا والسويد إلى حلف شمال الأطلسي "الناتو"، وفقا لجدول زمني محدث نشر يوم الخميس على موقع الجمعية الوطنية.

المجر وتركيا ترفضان

‏ويأتي الرفض المجري، الذي يؤجل التصويت لمدة أسبوعين إلى الجلسة البرلمانية التي تبدأ في 20 مارس، في الوقت الذي لا تزال فيه المجر الدولة الوحيدة العضو في حلف شمال الأطلسي إلى جانب تركيا التي لم توافق بعد على انضمام فنلندا والسويد إلى حلف الناتو.

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