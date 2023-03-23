بريطانيا: زيارة بوتين للقرم وماريوبول محاولة واضحة لتشتيت الانتباه

جدة - نرمين السيد - قال السفير البريطانى لدى منظمة الأمن والتعاون فى أوروبا نيل بوش، اليوم الخميس، بأن زيارة رئيس روسيا فلاديمير بوتين لشبه جزيرة القرم وإلى ماريوبول، هى محاولة واضحة لتشتيت الانتباه.





وأضاف بوش فى بيان له خلال اجتماع المنظمة وفقا لما اورده الموقع الرسمى للحكومة البريطانية، إن "بوتين أظهروا تجاهلاً قاسياً للمعاناة التى يلحقها بالأرض الأوكرانية".

وأشار إلى أن الهجمات الروسية أثرت على البنية التحتية لأوكرانيا على الدولة بأكملها، ومنذ أن كثفت روسيا هجماتها الصاروخية وطائرات بدون طيار على البنية التحتية الوطنية الحيوية فى أكتوبر الماضى تُركت مناطق بأكملها وملايين الأشخاص دون كهرباء وتدفئة ومياه لفترات طويلة.

وأكد السفير البريطانى أن زيارة بوتين إلى ماريوبول ساعدت فى تسليط الضوء مرة أخرى على العلامة التى لا تمحى التى تركها على المدينة، مشيرا إلى زيارته المذكورة بمستشفى الولادة الذى تعرض لهجوم صاروخى روسى العام الماضى، مما أدى إلى مقتل أم وطفلها المولود حديثًا.

وأضاف السفير البريطانى لدى منظمة الأمن والتعاون فى أوروبا "نيل بوش"، أنه يمكن لبوتين إنهاء هذه الفظائع على الفور، من خلال وقف الهجمات على المدنيين والبنية التحتية الوطنية المدنية، وعن طريق سحب قواته من الأراضى الخاضعة لسيادة أوكرانيا، لكنه اختار عدم القيام بذلك".

واختتم بوش بأن المملكة المتحدة مصممة على السعى لتحقيق العدالة لأولئك الموجودين فى ماريوبول وفى جميع أنحاء أوكرانيا، مضيفا أن المملكة المتحدة إلى جانب المجتمع الدولى ستواصل تزويد المحكمة الجنائية الدولية بالتمويل والخبرة لضمان تحقيق العدالة ودعم أوكرانيا.