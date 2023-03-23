«القاهرة الإخبارية» تعرض تقريرا عن الهجرة غير الشرعية فى أوروبا

جدة - نرمين السيد - وقال التقرير: "سيل من الأرقام يكشف حجم الأزمة، ويؤكدا استمرار تعلق الكثيرين بحلم الوصول إلى الشاطئ الآخر فى أوروبا".

وأضاف: "أحدث أرقام المنظمة الدولية للهجرة تشير إلى ارتفاع عدد الهاجرين غير الشرعيين الذين دخلوا الاتحاد الأوروبى بشكل غير قانونى بنسبة 64% فى عام 2022، مقارنة بالعام السابق، أما وكالة مراقبة الحدود الأوروبية أظهرت تقاريرها تسجيل نحو 330 ألف دخول غير نظامى إلى القارة العجوز فى عام 2022، وهو رقم قياسى لم يسجل منذ عام 2016".

وتابع: "ويعد طريق البلقان الأكثر شعبية بين نقاط الدخول السبع إلى الاتحاد الأوروبى، والتى حددتها الوكالة، ويمر منها المهاجرون للوصول إلى أوروبا عبر ألبانيا وصربيا وكرواتيا أو المجر".

واستطرد: "بينما عُد الطريق الثانى الأكثر إقبالا وسط البحر الأبيض المتوسط قبالة جزر صقلية الإيطالية انطلاقا من ليبيا، وسجل عدد طالبى اللجوء إلى الاتحاد الأوروبى عام 2022 رقما قياسيا حسب وكالة الاتحاد الأوروبى للجوء التى قالت إنها تلقت نحو 966 ألف طلب لجوء بزيادة أكثر من 50% عن عام 2021".

وأوضح: "يسعى الاتحاد الأوروبى إلى إصلاح نظام اللجوء الخاص به ووضع خطط لكبح أفواج المهاجرين بصفة غير شرعية قبل وصولهم إلى الحدود الأوروبية".