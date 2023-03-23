جدة - نرمين السيد - وأضاف خلال مداخلة بشاشة "القاهرة الإخبارية": "الوضع فى الاتحاد الأوروبى صعب، والقمة تواجهها الكثير من العقبات والملفات، وهناك الكثير من الملفات لا يمكن حلها من خلال قمة واثنين وعشرة، لأن الخلافات والتناقضات فى هذه القمم وبين هذه الدول كثيرة للغاية".
وتابع: "ارتفاع نسبة اللاجئين والمهاجرين إلى دول أوروبية تتزايد بشكل كبير تبعا للوضع الاقتصادى العالمى المتأزم، وخاصة الدول الفقيرة منه، فنحن نعيش أزمة اقتصادية كبرى فى كل دول العالم، حتى الدول الاقتصادية والغنية منها الدول الأوروبية والولايات المتحدة، فكيف بالدول الفقيرة التى لا يوجد بها وضع اقتصادى جيد وإنتاج".
واستطرد: "أغلب هذه الدول وشعوبها تحاول أن تنتقل من مكان إلى آخر خلف لقمة العيش، ودول أوروبا هى موضع نظر ويحاولون دائما أن يأتون إليها، وموضوع أوكرانيا زاد من الأزمة أكثر بالنسبة للاجئين الذين جاءوا من كييف".
وأوضح: "الموقف الأوروبى لا يحسد عليه ولا أظن أنهم سيستطيعون حلها بهذه السهولة، خاصة أن الدولة التى يأتى منها المهاجرين تغض الطرف عن تحركاتهم، وستمح لهم بالتنقل لدول أخرى مما يزيد الأزمة تفاقما".
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر خبير لـ«القاهرة الإخبارية»: قمة الاتحاد الأوروبى فى بروكسل ستواجهها عقبات على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
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