العالم اليوم - هكذا هنأ رونالدو جمهوره بشهر رمضان

انتم الان تتابعون خبر هكذا هنأ رونالدو جمهوره بشهر رمضان من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الخميس 23 مارس 2023 03:22 مساءً - هنأ الدولي البرتغالي كريستيانو رونالدو، المحترف بنادي النصر السعودي، جهوره بحلول شهر رمضان.

وغرد "الدون" على حسابه الرسمي بموقع تويتر قائلا "رمضان كريم على كل المسلمين". وأرفق نجم ريال مدريد ويوفنتوس ومانشستر يونايتد السابق، التهنئة الرمضانية بصورة تضمنت فانوسا وهلالا مع : رمضان مبارك". وانتقل رونالدو إلى الدوري السعودي في الميركاتو الشتوي الماضي بعقد مدته عامين ونصف.

نرجو ان نكون قد وفقنا في نقل التفاصيل الكاملة الخاصة بخبر هكذا هنأ رونالدو جمهوره بشهر رمضان .. في رعاية الله وحفظة