العالم اليوم - شركة صينية تعتزم استثمار ملياري دولار بمنطقة قناة السويس

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شهد محمد - ابوظبي في الخميس 23 مارس 2023 03:22 مساءً - قال مجلس الوزراء المصري في بيان الخميس إن شركة "شين شينغ" الصينية تعتزم استثمار ملياري دولار في مشروعات لإنتاج مواسير الزهر وصناعة الصلب في المنطقة الاقتصادية لقناة السويس.

وأضاف البيان أن من المقرر إنشاء المشروع في منطقة صناعية تطورها شركة تيدا الصينية في ميناء العين السخنة على البحر الأحمر، ويهدف لتصنيع مواسير حديد الزهر وإنتاج الحديد والصلب بما يشمل لأغراض التصدير.

يأتي الإعلان في وقت تحاول فيه مصر جذب الاستثمارات الأجنبية بينما تعاني من نقص في العملات الأجنبية وضغوط اقتصادية حادة.

وفي وقت سابق من هذا الشهر، أعلنت كل من شركة سي.كيه هتشيسون هولدنغز من هونج كونج وشركة كوسكو شيبينج بورتس ليمتد الصينية ضخ استثمارات في موانئ بالعين السخنة والإسكندرية. وقال مجلس الوزراء المصري إن شركة تشاينا إنرجي تتطلع للاستثمار في مشروع كبير لإنتاج الهيدروجين الأخضر في مصر.

وكذلك جرى الإعلان عن استثمارات لمجموعة موانئ أبوظبي في المنطقة الاقتصادية لقناة السويس وميناء سفاجا على البحر الأحمر هذا الشهر.