«القاهرة الإخبارية»: ماكرون يغامر بشعبيته فى ظل احتجاجات فرنسا 

جدة - نرمين السيد - وقال التقرير: "أزمة متفاقمة.. والرئيس الفرنسى ماكرون يسبح ضد التيار، انتظر الشعب كلمته ربما يهدأ فسكب الزيت على النار وبدأ فصلا جديدا من تصعيد الاحتجاجات بسبب قانون رفع سن التقاعد الذى يريد إقراره بأى طريقة ممكنة أو غير ممكنة".

وأضاف: "لاءات ثلاث قالها ماكرون فى كلمته التى انتظرها الفرنسين، لا لحل البرلمان ولا لسحب الثقة من الحكومة ولا تراجع عن إقرار قانون رفع سن التقاعد، بل وطالب بإقراره قبل نهاية العام الجارى".

وتابع: "بالرغم من أن كلمته كان يجب أن توجه لتهدئة غضب الشارع المتزايد بعد تمرير القانون بالقوة فى البرلمان، إلا أن ماكرون أصر على إقرار القانون حتى وهو يغامر بشعبيته، مؤكدا أن إقرار القانون أهم من ترشحه مجددا لمنصب الرئاسة".

واستطرد: "زعية المعارضة الفرنسية ورئيسة كتلة التجمع الوطنى فى البرلمان انتقدت حديث ماكرون ووصفت حديثه بالمهين لكل المتظاهرين فى الشارع ولكل من يختلف معه بل وشددت على أن النيران التى أشعلها ماكرون وحكومته لن تخمد فى ظل ما وصفته بالانفجار المجتمعى".

وأوضح: "الغضب كان واضحا على كل المستويات وهو ما كان واضحا فى حديث قائد العمل النقابى الفرنسى، حيث اتهم ماكرون بأنه لا يفهم النظام العمالى أو لا يهتم باحتجاجات العاملين فى الشوارع، مؤكدا أنه فى الحالتين فإن الوضع خطير".

وأشار: "امتدت نيران الاحتجاجات جميع الشوارع وطالت معظم المؤسسات الحيوية فى البلاد، وطالت جميع القطاعات مثل السكك الحديدية والطيران وحتى عمال جمع القمامة".