العالم اليوم - أبحاث طبية.. الصيام يحسن الحالة المزاجية

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شهد محمد - ابوظبي في الخميس 23 مارس 2023 02:16 مساءً - يمثل شهر رمضان فرصة جيدة للكثير من الناس من أجل التخلي عن بعض العادات السيئة مثل التدخين أو السيطرة على التوتر والغضب. ويرى أطباء الصحة النفسية أن التخلص من تلك العادات يعتمد على الشخص نفسه وعلى تصميمه الداخلي للإقلاع عن كل ما يضر صحته النفسية.

كما أشارت دراسات عدة إلى فائدة الصوم على الصحة النفسية، وهي فائدة تمت ملاحظتها ضمن أبحاث مختلفة أكدت على إمكانية اتخاذ قرارات عدة للتخلص من العادات السلبية قبل الشهر الفضيل لعل أبرزها التدخين.

المجلة الدولية لأبحاث الطب أشارت في أحد تقاريرها إلى أن الصيام يحسن من الصحة النفسية للإنسان من خلال تحسين مستويات الإدراك لديه.

كما أن الامتناع عن الطعام خلال ساعات يوم الصوم يعزز صحة الدماغ مما ينعكس بشكل إيجابي على طريقة التفكير.

وفي هذا الإطار، قال استشاري الطب النفسي الدكتور حسين عمر لـ"دوت الخليج":